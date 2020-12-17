США обвинили миротворцев России в дестабилизации ситуации в Карабахе

Госдеп США назвал российских миротворцев в Нагорном Карабахе фактором риска дестабилизации ситуации в регионе. С соответствующим заявлением выступил помощник госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларк Купер.

Слова были сказаны в ответ на вопрос азербайджанского журналиста о том, намерены ли США помогать странам региона противостоять "российскому влиянию". Чиновник с радостью ухватился за эту фразу.

"Вы заметили, и я определённо с этим замечанием согласен, что там, где есть российское присутствие - в данном случае, есть риск дестабилизации и, конечно, вызов, всем государствам и сторонам, которые там участвуют", - сказал Кларк Купер.

Ранее лично глава Госдепа США Майк Помпео заявил о том, что Россия якобы "сеет хаос" в Средиземноморье и на Ближнем Востоке. В ответ ему напомнили, кто разбомбил Ирак и Ливию, кто несёт ответственность за смерть Хусейна и Каддафи, а также за разгул терроризма в регионе.

Напомним, что Россия выступает в Карабахе гарантом перемирия, а российские миротворцы следят за соблюдением режима прекращения огня с обеих сторон конфликта. По сути, Россия - гарант стабильности в регионе.