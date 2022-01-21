США обвинили белорусских чиновников в воздушном пиратстве. Каково наказание?

Американские политики считают, что некоторые чиновники Белоруссии "сговорились", чтобы вынужденно посадить самолёт авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс.

США утверждают, что чиновники совершили "акт воздушного пиратства", говорится в заявлении американского Минюста.

Это влечёт за собой максимальное наказание в виде пожизненного заключения,

- указано в сообщении ведомства.

Обвиняемые Америкой лица находятся на свободе, но США рассчитывают на помощь иностранных партнёров в этом вопросе.