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США обвинили белорусских чиновников в воздушном пиратстве. Каково наказание?
21 января 2022, 10:15 • 134 • Политика
Минюст США выдвинул обвинения против чиновников Белоруссии из-за посадки самолёта Ryanair.
Американские политики считают, что некоторые чиновники Белоруссии "сговорились", чтобы вынужденно посадить самолёт авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс.
США утверждают, что чиновники совершили "акт воздушного пиратства", говорится в заявлении американского Минюста.
- указано в сообщении ведомства.
Обвиняемые Америкой лица находятся на свободе, но США рассчитывают на помощь иностранных партнёров в этом вопросе.
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