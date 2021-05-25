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США обсудили с Германией "правильную" реакцию на ситуацию в Белоруссии
25 мая 2021, 09:05 • 169 • Политика
Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД ФРГ Хайко Маасом "правильную" с точки зрения Запада реакцию на ситуацию в Белоруссии. О темах, затронутых во время диалога, сообщили в Госдепе.
По данным американского ведомства, представители США и Германии подняли такие вопросы, как координация следующих шагов в рамках ответа на события в Белоруссии, а также совместные усилия по оказанию помощи в Газе и важность "оживления НАТО".
Также в рамках разговора Блинкен выразил Маасу обеспокоенность США из-за трубопровода "Северный поток - 2".
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