США обсудили с Германией "правильную" реакцию на ситуацию в Белоруссии

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД ФРГ Хайко Маасом "правильную" с точки зрения Запада реакцию на ситуацию в Белоруссии. О темах, затронутых во время диалога, сообщили в Госдепе.

По данным американского ведомства, представители США и Германии подняли такие вопросы, как координация следующих шагов в рамках ответа на события в Белоруссии, а также совместные усилия по оказанию помощи в Газе и важность "оживления НАТО".

Также в рамках разговора Блинкен выразил Маасу обеспокоенность США из-за трубопровода "Северный поток - 2".