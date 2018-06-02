США обстреляли Сирию сразу после доклада Пентагона

При обстреле самолетами международной коалиции, возглавляемой Вашингтоном, погибли восемь мирных жителей сирийской провинции Хасака. Об этом сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на свои источники. Атаке подверглась деревня Диб-Хададж на юго-востоке провинции. Нанесенный удар убил целую семью из восьми человек. Произошедшее в Сирии назвали «очередной бойней международной коалиции».

Несколько ранее в этот же день в докладе Пентагона, представленному конгрессу США, говорилось, что во время военных операций США убиты были примерно 500 гражданских, а еще 169 получили ранения.

В документе говорилось о мирных жителях, которые погибли при военных операциях США в Ираке, Сирии, Афганистане и Йемене. Авиаудары и наземные боевые действия США привели к таким последствиям, как отмечалось в докладе. Пентагон еще не оценил достоверность данных о гибели 450 гражданских из-за американских военных операций в 2017 году. Ведомству только предстоит этим заняться.

«Несмотря на все усилия американских войск, жертвы среди гражданского населения являются трагическими, но порой неизбежными последствиями боевых действий», — гласит доклад Пентагона. В нем также утверждается, что некоторые мирные жители погибли из-за использования их боевиками запрещенных в России террористических группировок «Исламское государство» и «Аль-Каида» в качестве живых щитов.

До представления доклада конгрессу центральное командование международной антитеррористической коалиции во главе с США признало, что с 2014 года, то есть с начала операции «Непоколебимая решимость», 892 гражданских погибли от авиаударов союзников.

Еще в феврале Вашингтон обвинял Сирию в гибели мирных жителей в Восточной Гуте, расположенной недалеко от Дамаска. В Госдепе заявили, что в результате ударов ВВС Сирии погибли более 100 гражданских.

При этом международная антитеррористическая коалиция, возглавляемая Вашингтоном, довольно часто наносит удары по территории Сирии, в результате которых погибают мирные жители. Так, 24 мая как минимум 12 человек стали жертвами авиаударов коалиции по территории Сирии. Это информацию обнародовала Сирийская обсерватория по правам человека. Правозащитники утверждают, что жертвы не являлись гражданами Арабской Республики. Однако озвучивать более подробную информацию организация отказалась.

В тот день ВВС возглавляемой США международной коалиции ударили по позициям сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор.

«Самолеты коалиции США нанесли удары по двум позициям сирийской армии в сирийской пустыне в районе нефтестанции Т-2», — отмечалось в сообщении пресс-службы ливанского движения «Хезболла». Эти данные позже были подтверждены сирийским агентством SANA. Там также отметили, что под удар был нанесен по военным позициям между Аль-Букемаль и Хмейма.

Ранее, 12 мая, очередной удар по мирным жителям в сирийском городе Эль-Хасаке совершили ВВС международной коалиции. В результате этого нападения лишились жизни девять мирных жителей.

Авиаудар был совершен по деревне Хидаж, расположенной к юго-востоку от города Эль-Хасаке. Ракеты разрушили жилые дома, что повлекло за собой гибель четырех детей и пятерых женщин.

Одиннадцатью днями ранее авиаударам коалиции подверглась провинция Хасаке, расположенная на востоке Сирии. Нападение унесло жизни по меньшей мере 25 человек. «Авиация так называемой «коалиции» возглавляемая США и созданная в обход Совета Безопасности ООН, совершила новую резню сирийцев, в результате которой погибли 25 мирных жителей в населенном пункте Аль-Фадель вблизи города Аш-Шадади на юге провинции Хасаке», — сообщили агентству SANA местные источники.

Очередная атака была совершена 26 февраля. Тогда ВВС коалиции во главе с США серьезно ударили по двум селам в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Атакованы были населенные пункты аль-Шаафа и Дхарат Аллони. В результате того нападения погибли 29 гражданских. Десятки человек получили ранения.

Еще в апреле министр обороны России Сергей Шойгу утверждал, что основной целью возглавляемой США коалиции в Сирии является не борьба с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство», а укрепление военных и экономических позиций США и их союзников в этом регионе.

США, по мнению Шойгу, используют силы международного терроризма и экстремизма в своих целях. Об этом он заявил на совещании глав оборонных ведомств стран-членов Шанхайской организации сотрудничества.

«Длительное время возглавляемая США мощнейшая коалиционная группировка из более 30 передовых в военном отношении государств не могла справиться с боевиками, а территории, подконтрольные ИГИЛ (террористическая организация запрещена в России), только расширялись», — отметил министр обороны.

Он также считает, что сейчас существуют все условия, чтобы возродить Сирию как единое государство. Россия же рассчитывает на то, что страны-члены ШОС помогут восстановить эту республику.