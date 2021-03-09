США обрушат на Россию невидимое возмездие

Газета The New York Times сообщила миру, что в ближайшие три недели Соединенные Штаты проведут суперсекретную спецоперацию, в ходе которой нанесут "скрытые контрудары" по киберсистемам, связанным с российскими властями. Анонимные источники рассказали изданию, что последствия запланированных мероприятий будут очевидны для Владимира Путина, а также российских спецслужб и армии, но незаметны для всех остальных.

Это согласуется с заявлением советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, который пару недель назад сообщил о готовности Вашингтона использовать набор "видимых и невидимых инструментов".

Речь идет об ответе на кибератаку, совершенную на программное обеспечение компании по компьютерной безопасности SolarWinds, о которой стало известно в декабре прошлого года. Среди клиентов фирмы — ключевые правительственные учреждения США, а в числе пострадавших от взлома называют министерства обороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, а также Государственный департамент.

Спецслужбы и власти Штатов, а также ряд профильных корпораций прямо обвиняют в произошедшем Москву. По их утверждению, нападение было осуществлено хакерами, непосредственно связанными с российскими разведывательными структурами, а целью их действий был шпионаж. В конце феврале на слушаниях в комитете сената по разведке глава Microsoft Брэд Смит сказал, что это "была, вероятно, самая крупная и изощренная атака, которую когда-либо видел мир".

Правда, другие представители отрасли не столь однозначны в обвинениях России. На тех же слушаниях представители двух ключевых компаний, специализирующихся на кибербезопасности, CrowdStrike и FireEye, признали, что у них нет данных о причастности Москвы к взлому. По их словам, максимум можно говорить о том, что "нападение соответствовало поведению русских", а "использовавшиеся при взломе инструменты не похожи на те, что используют Китай, КНДР или Иран".

В России происходящее обычно рассматривается в рамках привычного тренда отношений с Западом: тот громко и бездоказательно обвиняет нашу страну в самых удивительных преступлениях, находя тем самым повод для новых санкций и дальнейшей эскалации.

Однако если рассматривать ситуацию с точки зрения США, все выглядит заметно сложнее.

Данная кибератака на самом деле представляет собой нечто из ряда вон выходящее. И хотя американские официальные лица твердят, что серьезного ущерба безопасности страны нанесено не было, крайне острая реакция властей США заставляет сомневаться в их искренности.

Стоит напомнить, что из-за действий хакеров в Белом доме было созвано экстренное совещание, а советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен был вынужден прервать поездку в Европу и срочно вернуться в Вашингтон.

Молниеносно — за каких-то два месяца — организованные слушания в сенате также подтверждают беспрецедентность произошедшего. Особо стоит отметить то, как освещалось это мероприятие в американских СМИ. Журналисты писали, что "сенат поджарил Microsoft и SolarWinds", а Reuters, один раз мимоходом упомянув Россию в своем материале о слушаниях, полностью сосредоточился на том, как корпорации защищали себя и валили друг на друга вину за случившееся.

В компьютерной безопасности США действительно была пробита настолько грандиозная дыра, что это повергло в шок систему.

И уж конечно, для Штатов невозможно, немыслимо признать, что это сделала какая-то группа обычных злоумышленников. Если уж кому-то и под силу нанести такой болезненный удар по глобальной сверхдержаве, то это обязательно должно быть другое государство — обладающее соответствующими компетенциями и огромными ресурсами, в том числе человеческими. Неслучайно все тот же Брэд Смит утверждает, что над взломом работало не менее тысячи "очень умелых, добросовестных инженеров", — надо же как-то оправдывать собственный провал.

Россия же представляет во всех отношениях самый удобный объект для подобных обвинений, технология наветов в адрес которой отлажена до автоматизма. А выбранный Штатами формат "скрытого" ответа предоставляет им широчайшие возможности заявить о любом желаемом ими результате грядущих ударов возмездия по Москве.