США обрекли российскую элиту на пытку ожиданием

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Американский Минфин тянет с предоставлением Конгрессу анонсированного на понедельник так называемого "кремлевского списка"

Читайте также 16:11 - 29 Января Кто и как создавал "кремлёвский список" В российских СМИ уже несколько недель фигурирует "роковая дата" — 29 января 2018 года. В этот день, как отмечают многие журналисты и некоторые эксперты, должен быть обнародован так называемый кремлёвский список

В Москве глубокий вечер, почти ночь, но из США, где уже середина дня, пока не поступает новостей насчет обнародования – или хотя бы об "утечках" на этот счет о новых проскрипционных списках, прежде всего, фигурантах "кремлевского списка". Как ожидается, собранный на них "компромат" станет основанием для новых санкций Вашингтона как против физических, так и юридических лиц, прежде всего, компаний энергетического, оборонного и финансового секторов, а также их иностранных партнеров. Американцы присвоили себе право наказывать весь мир и нередко им пользуются, в том числе и потому, что видят в этом способ "повышения конкурентоспособности" своей экономики.



Пытка ожиданием?

Впрочем, возможно, так оно и надо. По данным американских СМИ, в "кремлевском списке" будет в том числе и засекреченная часть. Мало того, публичной презентации его "открытой" части не планируется – документ просто направят в комитеты по иностранным делам обеих палат Конгресса, в банковский и финансовый комитеты Сената, а также в комитет по финансовым услугам и комитет по доходам и расходам Палаты представителей. Законодатели заказали этот доклад, они его и получат, чтобы решить, как получше "наказать" российские власти и всю Россию за якобы имевшее место вмешательство в американские выборы, за Украину, Крым, а на самом деле просто за то, что Россия существует, и не пляшет под американскую дудку.



Ничего нового

Читайте также 12:45 - 29 Января Юрий Пронько: И хорошо, что США объявляют нам экономическую войну Сегодняшний день может войти в историю, когда Вашингтон в открытую объявит нам экономическую войну на уничтожение. Уничтожение той системы, которая доминировала в нашей стране последнюю четверть века

Вашингтон встал на этот путь еще со времен принятия пресловутого "Акта Магнитского" в 2012 году, когда был составлен первый санкционный список, касавшийся в основном российских силовиков. Но поскольку это не подействовало, американцы стали постоянно повышать планку. Особенно после начала организованного ими же самими украинского кризиса, приведшего к тому, что Донбасс не принял госпереворота в Киеве, а Крым вообще ушел в Россию. Не себя же было за это наказывать? Поэтому сейчас - с учётом неожиданного расширения "черного списка" 26 января - под санкциями ходит 181 физическое лицо (в том числе из ДНР и ЛНР, которые таким косвенным образом американцы уже признали частью России), а также 434 юридических лица.

Стивен Мнучин. Министр финансов США. Фото: www.globallookpress.com

Любит – не любит

Не будем спешить, дождемся обнародования конкретных имен и названий компаний. Хотя не факт, что эти данные будут вообще опубликованы сегодня или завтра, что они будут обнародованы одним махом, что их публикацию не растянут на некоторое время, чтобы специально помучить фигурантов новых проскрипционных списков, представители которых, как сообщалось, обивали перед этим пороги вашингтонских лоббистских контор в надежде добиться того, чтобы их клиентов там не было. Как и не факт, что речь вообще идет об окончательном списке, и что туда не будут добавлять новых фигурантов по мере необходимости.

Однако, все же, кроме предприятий-конкурентов или производящих слишком хорошую продукцию, особенно военного характера, пострадают от санкций только дураки, которым вообще не место ни в какой элите. У этих людей было достаточно времени, чтобы принять превентивные меры. Президент России предупреждал их об этой угрозе еще несколько лет назад. Если они не вняли этим предупреждениям, не смогли подстраховаться от американского шантажа, тем хуже для них. Да и чем скорее Родина узнает своих "героев", где и как они хранят свои деньги, тем будет лучше – такие "герои" никому не нужны.



Политика всегда первична

США объявляют экономическую войну России. Каким будет ответ? (гость – Дмитрий Митяев)

Так работает "свободная рука" рынка, сказки о которой американцы любили рассказывать бывшим советским людям, когда те только отправлялись в плавание по капиталистическому морю за лучшим будущим. Это будущее наступило, и оно точно такое же, как и при социализме: политика – первична, экономика – вторична. Когда это, наконец, полностью осознают в России, дела на экономическом фронте, вероятно, быстро пойдут на лад. И за это американцам надо будет сказать большое спасибо. Их санкции начнут, в конечном счете, работать против них самих, особенно когда такого рода вульгарный шантаж и очевидное злоупотребление своей ролью в мировой экономике и финансовой системе надоест не только России. Не далек день, когда она найдет в этом поддержку и Европы, и Китая.



Сюрприз для янки

Просто поразительно, насколько американцы уверены в своем праве шантажировать Россию и не осознают, что эта противоправная практика может однажды вернуться к ним бумерангом, и им придется, в конце концов, летать вместо "Боингов" на метле, как образно выразился в газетном интервью заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, руководитель Комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела. Андрей Климов, намекая, видимо, на российские комплектующие.

А что если вместо того, чтобы испугаться и сдаться, Россия порвет пуповину, до сих пор связывающую её с "вашингтонским консенсусом", и начнет жить своим умом, как бы трудно поначалу это ни было? Как дал понять отвечающий за "оборонку" заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин в интервью Газете.ru, "мы уже спланировали некие решения, которые, я убежден, полностью избавят нас от этой чумы".

Латышев Сергей