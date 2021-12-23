Staff Sgt. John Yountz/www.globallookpress.com

Вашингтон так и не извлек уроков из истории

Возможная подготовка американской разведкой украинских силовиков для "партизанской войны" привет к крайне удручающим последствиям для всех причастных стран при подтверждении информации. Такое заявление сделал экс-офицер ЦРУ Филип Джиральди, комментируя публикацию британского медиа.

Ранее в The Mirror сообщили, что американская разведслужба якобы достигла тайных договоренностей по проведению тренировок у украинцев, чтобы те научились действовать по методам партизанской войны против "российских сил". Таблоид также утверждал, ссылаясь на источник, что армия РФ окажется в сложном положении, если увязнет вглуби украинских территорий. В публикации говорилось, что Пентагон собирается передать для Украины системы противовоздушной обороны, уточняет телеканал "360".

Джиральди сообщил, что, помимо антиконституционности самого подстрекательства Белого дома к военному конфликту, ситуация чревата катастрофой для каждой вовлеченной стороны.

Бывший офицер ЦРУ заявил, что предполагаемые инициативы со стороны Соединенных Штатов вызывают озадаченность. Вашингтон так и не извлек уроков из своих ошибок, которые совершал каждый раз при попытке сменить государственный режим в той или иной стране. На этот раз американская сторона снова рискует увязнуть в преступлениях военного характера.

Более того, Штаты за счет предоставления вооружения поддерживают провокацию Украины – та, подстегнутая военной помощью, может легко инициировать открытый конфликт, указал для РИА "Новости" бывший офицер Центрального разведывательного управления.