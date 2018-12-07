США обратили взор на Арктику: В Пентагоне заявили о необходимости стратегического порта на Аляске

Министр ВМС США Ричард Спенсер заявил, что для демонстрации американского флага в Арктике Соединенным Штатам необходимо организовать порт стратегического назначения на территории Аляски, а также проведение в регионе военно-морских учений.

Министр ВМС США Ричард Спенсер, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, сделал заявление, что Соединенным Штатам необходимо создать порт стратегического назначения на территории Аляски, передает информационное издание "Политика сегодня".

Кроме того, по мнению американского министра, на Аляске стратегически важно провести военно-морские учения с целью демонстрации флага США в Арктике. Именно на Арктике необходимо сконцентрировать внимание американским властям, считает политик.

Также Спенсер заявил, что США должны обеспечить свободное мореплавание в Северо-Западном проходе, который в настоящее время находится под юрисдикцией Канады. США уже давно высказывают несогласие по этому вопросу.