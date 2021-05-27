США обнаружили разведывательное судно из России около Гавайских островов

Тихоокеанский флот США заявил об обнаружении корабля разведки России в районе Гавайев.

Американский флот заявил об обнаружении разведывательного корабля ВМС России к западу от Гавайских островов.

Тихоокеанскому флоту известно о российском корабле, действующем в международных водах вблизи Гавайев, и он будет продолжать отслеживать его всё время, пока он находится здесь,

- передаёт "Интерфакс" слова капитана Джона Гея, представителя Тихоокеанского флота США.

Военные США уточнили, что корабль флота России не представляет опасности для судоходства и перемещается в рамках международного права. Однако ВМС США отметили, что корабль России не передаёт сигнал системы опознавания.

По полученным от ВМС США данным, информационная служба Военно-морского института заявила, что около Гавайев находится судно "Карелия" Тихоокеанского флота России, оборудованное для радиотехнической разведки и радиоперехвата.

Известно, что "Карелия" находилась около острова Кауаи, где расположен ракетный полигон Баркинг-Сэндс и проводятся различные испытания.