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США обнаружили разведывательное судно из России около Гавайских островов
27 мая 2021, 02:20 • 44 • Политика
Тихоокеанский флот США заявил об обнаружении корабля разведки России в районе Гавайев.
Американский флот заявил об обнаружении разведывательного корабля ВМС России к западу от Гавайских островов.
- передаёт "Интерфакс" слова капитана Джона Гея, представителя Тихоокеанского флота США.
Военные США уточнили, что корабль флота России не представляет опасности для судоходства и перемещается в рамках международного права. Однако ВМС США отметили, что корабль России не передаёт сигнал системы опознавания.
По полученным от ВМС США данным, информационная служба Военно-морского института заявила, что около Гавайев находится судно "Карелия" Тихоокеанского флота России, оборудованное для радиотехнической разведки и радиоперехвата.
Известно, что "Карелия" находилась около острова Кауаи, где расположен ракетный полигон Баркинг-Сэндс и проводятся различные испытания.
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