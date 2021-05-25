|
США обнародуют информацию о здоровье Байдена
25 мая 2021, 10:55 • 128 • Политика
Пресс-секретарь президента США Джен Псаки сказал, что за Байденом не угнаться во время путешествий.
В текущем году Белый дом опубликует информацию о здоровье главы США Джо Байдена. Об этом во время брифинга рассказал пресс-секретарь Байдена Джен Псаки. Также он прокомментировал публикацию The Washington Post, режиме дня и тренировках главы США.
Он сказал, что не знает насчет тренировок, но во время путешествий "бывает за ним сложно угнаться" отметил Псаки. Пресс-секретарь отметил, что результаты планового осмотра Байдена опубликуют в этом году и "предоставят транспорентную информацию".
Ранее газета The Washington Post опубликовала материал в котором рассказала о режиме дня Байдена и его занятиях физической активностью. Отмечается, что Джо Байден до встпуления в должность любил часто совмещать велопрогулки с занятиями на велотренажере с прикрепленным монитором, что позволяет имитировать реальную поездку. Есть ли такой спортивный инвентарь в Белом доме неизвестно.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
128
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 мая 2021, 03:55
|
24 мая 2021, 00:05
|
19 мая 2021, 00:55
|
21 мая 2021, 13:25
|
22 мая 2021, 14:10
|
20 мая 2021, 01:40
|
22 мая 2021, 08:40