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США обнародуют информацию о здоровье Байдена

25 мая 2021, 10:55  •  128 • Политика
Пресс-секретарь президента США Джен Псаки сказал, что за Байденом не угнаться во время путешествий.
В текущем году Белый дом опубликует информацию о здоровье главы США Джо Байдена. Об этом во время брифинга рассказал пресс-секретарь Байдена Джен Псаки. Также он прокомментировал публикацию The Washington Post, режиме дня и тренировках главы США.
Он сказал, что не знает насчет тренировок, но во время путешествий "бывает за ним сложно угнаться" отметил Псаки. Пресс-секретарь отметил, что результаты планового осмотра Байдена опубликуют в этом году и "предоставят транспорентную информацию".
Ранее газета The Washington Post опубликовала материал в котором рассказала о режиме дня Байдена и его занятиях физической активностью. Отмечается, что Джо Байден до встпуления в должность любил часто совмещать велопрогулки с занятиями на велотренажере с прикрепленным монитором, что позволяет имитировать реальную поездку. Есть ли такой спортивный инвентарь в Белом доме неизвестно.

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