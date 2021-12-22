США обиделись, что Россия не планирует умирать. И придумали наказание

Санкции, введённые Штатами против России, не действуют. Москва в ответ запустила программы импортозамещения. Вашингтону такая политика не нравится - ну никак не умирают русские. Потому и решено придумать новое наказание.

Офис торгового представителя США заявил, что политика импортозамещения и акцент на товарах и услугах внутреннего производства России являются отклонением от норм Всемирной торговой организации (ВТО). Представитель Штатов на торговых переговорах Кэтрин Тай подготовила доклад, посвящённый соблюдению Москвой обязательств перед ВТО.

В чём опять виновата Россия?

В документе сказано, что Россия якобы всё больше удаляется от главных принципов Всемирной торговой организации - это открытая торговля, транспарентность, предсказуемость, справедливая конкуренция. По словам Тай, американские рабочие и предприниматели оказались лишены шанса на честную конкуренцию. Они теперь в менее выгодных условиях с экономической точки зрения.

Чиновница заявила: офис американского торгпредства намерен и дальше сотрудничать со своими партнёрами, чтобы при помощи инструментов ВТО "привлечь Россию к ответу за её поведение в многосторонней торговой системе".

Соединённым Штатам особенно не нравится ставка России на развитие собственного IT-сектора. Кроме того, Тай указала на "необоснованные научно" ограничения импорта в сфере сельского хозяйства.

Почему вы не наказываетесь?!

Принято считать, что игру в санкции США начали после присоединения Крыма к России. Однако это ошибка. На самом деле санкционный режим ввели гораздо раньше. Как только стало ясно, что Россия отыгрывает свои позиции после колоссального падения в 90-х, началось финансов-экономическое давление на нас. Ситуацию осложнял и тот факт, что русские умудрились расплатиться с государственными долгами, в которые нас загнали в голодные годы после падения Советов. Сегодня разговор посредством санкций не стихает ни на минуту, однако ограничения должным наказанием не стали.

Блогер Сергей Колясников напомнил об известном заявлении экс-президента США Барака Обамы, который "разорвал в клочья" экономику России. Это заявление было сделано с помпой, однако теперь и сами Штаты признают, что ничего подобного не произошло.

То есть сначала они "разрывают нашу экономику в клочья" санкциями, сочиняют "смертельные разрушительные санкции" а потом нудят, что ничего не выходит, Россия имеет наглость защищаться? - задал неудобный вопрос Колясников.

При этом он подчеркнул, что "жалостливый визг Запада" на тему России его не удивляет. Удивление вызывает лишь один факт, "как эти недалёкие, ограниченные деятели сумели загнать нас в такой ужас в 90-е, когда мы униженно выпрашивали у США и ЕС кредиты и еду".

Не без иронии на заявления США отреагировал и тележурналист Владимир Соловьёв:

"Запрет на импорт смартфонов в Россию, а что потом? Запрет на "Макдональдс" и кока-колу?" - написал он в своём Telegram-канале.

В ответ подписчики отметили, что санкции США только улучшат экономику России.

"Давно пора сделать хороший отечественный смартфон на российской элементной базе", - пишет Фёдор.

"Макдональдсы" вообще позакрывать и кока-колы не надо, у нас своих лимонадов хватает", - отмечает Вадим.

"Так у нас есть свой нормальный квас", - констатировал Дмитрий.

"Руководство "Хуавей" и "Сяоми" довольно потирает ручонки", - отметил Гена Бобков.

Остаётся добавить, что в Кремле эти жалобы США пока оставили без внимания.