США обгоняют Россию по лазерам?

Автор:

Цыганов Александр

Боевую лазерную установку мощностью 150 киловатт вскоре получит большой десантный корабль американского флота «Портленд» (USS Portland LPD-27). Об этом сообщило близкое к военно-промышленному комплексу США издание The Drive, отметив, что это первый боевой лазер такой мощности, поставленный на американский флот.

Система лазерного оружия

Уточняется, что установку разработала компания Northrop Grumman. Чтобы оценить масштаб, добавим, что на том же «Портленде» сегодня уже находится в опытной эксплуатации боевая лазерная установка LaWS (Laser Weapon System) мощностью 33 кВт. И не на «Портленде» одном.

Десантный корабль американского флота «Портленд» (USS Portland LPD-27). Фото: OLEG PLESHKOV / Shutterstock.com

Так вот, дело в том, что Northrop Grumman Corporation первую «рабочую» лазерную пушку разработала ещё в 2008 году. Мощности тогда были небольшие, но они постепенно увеличивались.

Уже в 2015 году лазер мощностью до 2 кВт смог успешно сбить беспилотник. В 2017 году армия США испытала 5-киловаттный волоконно-оптический лазер на базе бронированной машины Stryker. ВВС США в 2018 году получили от компании Raytheon первый боевой лазер, установленный на шасси багги Polaris MRZR. На полигоне базы Форт-Силл в Оклахоме эта машинка с лазерной пушкой смогла сбить 12 беспилотников. Правда, мощность пушки не раскрывалась, но, похоже, она не очень большая, так как сообщалось, будто заряжать её аккумулятор можно от бытовой розетки.

ВВС США планируют вооружить к 2021 году лазерными пушками все свои истребители. Испытания наземного прототипа этой установки показали, что с её помощью можно успешно сбивать ракеты воздушного старта. То есть – ракеты «воздух – воздух» противника. Мощность опять же не раскрывается, но очевидно, что она тоже небольшая, ибо энергетика самолёта накладывает на неё весьма серьёзные ограничения. Не корабль, чай.

Зато, судя по открытым источникам, в американской армии уже устанавливают на грузовик грузоподъёмностью 14,5 т лазерную установку мощностью 50 киловатт.

Таким образом, что мы видим? Первое: американцы выстраивают систему. Систему лазерного оружия с применением во всех видах вооружённых сил. Второе: они последовательно увеличивают мощности своих лазерных установок, постепенно наращивая их возможности – от борьбы с беспилотниками и ослепления электронно-оптических и инфракрасных систем наблюдения и наведения до уничтожения ракет противника.

Фото: John F. Williams/Globallookpress

Мощность – их всё

Американцы обещают, что уже в ближайшие 10 или 15 лет «использование лазерного оружия на американских боевых кораблях приобретёт широкий размах». Это и понятно: ведь это оружие: а) бесконечно в смысле «боекомплекта» – хватало бы энергии, б) мгновенного действия, в) дёшево.

Лазерные орудия явно рассматриваются как вооружение последнего рубежа противоракетной обороны корабля, когда все противоракеты отстреляны, зенитные – тоже, пушечные установки за маневрирующей целью не поспевают, а вражеский ракетный рой всего лишь поредел, но продолжает неумолимо нестись к твоему кораблю. Вот тут и вступает в дело лазерный луч, опережающий хоть сверхзвуковую, хоть гиперзвуковую ракету во всех её манёврах.

Хватало бы, повторимся, энергии. Но в том и дело, что как раз корабельные энергетические установки обладают достаточно большой мощностью, чтобы позволить устанавливать на борт сильные лазерные пушки.

Вот энергетика и есть пока что ахиллесова пята лазеров. Вообще всех.

Известно, что лазерный луч создаёт плазменный канал при плотности энергии около мегаджоуля на кубический сантиметр. Конечно, и при меньшей энергетике он работает: ослепляет головки самонаведения ракет противника, его личный состав, вносит помехи в работу электроники и так далее. Но здесь есть надёжные методы противодействия. А вот чтобы по-настоящему нейтрализовать оружие противника, нужно как минимум выжечь ему электронику. И преодолеть на этом пути как минимум два эффекта. Эффект рассеяния луча в воздухе, который приводит подчас к потерям до 80% его энергии (не говоря уже о тумане, дыме, плазменных облаках и такой, на первый взгляд, ерунде, как прикрытие рассеянной в воздухе фольгой). Второй эффект – физическая защита самого объекта. Например, что может сделать луч света (а лазерный луч – это именно он) с качественной зеркальной отражающей поверхностью?

Фото: Us Navy/Globallookpress

В общем, ключ тут только один: повышение энергии самого луча. Но как? По слухам, в русском «Пересвете» удалось поставить на службу энергию в 1 мВт. Но и судя по тем кадрам, что нам показывали, для этого в составе целого «поезда» машин обеспечения имеется компактный ядерный реактор. Его на самолёт не поставишь и уж точно не вложишь в руки бойцу, чтобы тот делал «пиу-пиу», как андроиды в «Звёздных войнах» со своими «громатушками». Зато на кораблях – пожалуй.

Вот по этому пути, похоже, и пошли американцы, настойчиво повышая энергетику лазерных комплексов на своих кораблях. И если мы уже видели, что относительно маломощные лазеры вполне способны уничтожать беспилотники и небольшие ракеты, то что смогут сделать лазерные пушки следующего поколения? В 50 или в 150 кВт? Сбивать наши гиперзвуковые маневрирующие «Цирконы»?