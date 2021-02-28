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США обеспокоены "Северным потоком - 2": Axios опроверг слухи о "дополнительной сделке" с ФРГ

28 февраля 2021, 01:50  •  34 • В мире
В США отрицают проведение переговоров с немецкой стороной с целью заключить неофициальное соглашение, которое позволит достроить "Северный поток - 2". Как заявили источники американского портала Axios, "обмен мнениями" с ФРГ по вопросу газопровода не стоит воспринимать как ведение переговоров.
В США не ведут переговоры с Берлином относительно некоего неофициального соглашения по поводу завершения строительства газопровода "Северный поток - 2". Портал Axios со ссылкой на источники отмечает, что в Госдепартаменте США категорически опровергли эту формулировку.
По данным инсайдера, обмен мнениями, о котором ранее упомянул Берлин в контексте обсуждения проекта, не стоит расценивать как проведение переговоров.
Новостной портал сообщает, что на неделе в США прошёл брифинг. При обсуждении вопроса американские политики также опровергли возможность некой дополнительной сделки по проекту. Как подчеркнула зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Молли Монтгомери, американская сторона не ведёт подобных обсуждений с Германией.
Кроме того, говорится в материале, строительство газового хаба вызывает беспокойство администрации Джо Байдена. Администрация президента США заявляла Германии об этом в рамках дипломатических бесед, передаёт "РИА Новости".
Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки утверждала, что американский лидер считает газопровод "Северный поток - 2" плохой сделкой.
"Президент Байден чётко дал понять, что считает "Северный поток - 2" плохой сделкой. Это плохая сделка, потому что она разделяет Европу, подвергает Украину и Центральную Европу манипуляциям со стороны России", - подчеркнула Псаки на брифинге в середине февраля.

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