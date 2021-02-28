США обеспокоены "Северным потоком - 2": Axios опроверг слухи о "дополнительной сделке" с ФРГ

В США отрицают проведение переговоров с немецкой стороной с целью заключить неофициальное соглашение, которое позволит достроить "Северный поток - 2". Как заявили источники американского портала Axios, "обмен мнениями" с ФРГ по вопросу газопровода не стоит воспринимать как ведение переговоров.

В США не ведут переговоры с Берлином относительно некоего неофициального соглашения по поводу завершения строительства газопровода "Северный поток - 2". Портал Axios со ссылкой на источники отмечает, что в Госдепартаменте США категорически опровергли эту формулировку.

По данным инсайдера, обмен мнениями, о котором ранее упомянул Берлин в контексте обсуждения проекта, не стоит расценивать как проведение переговоров.

Новостной портал сообщает, что на неделе в США прошёл брифинг. При обсуждении вопроса американские политики также опровергли возможность некой дополнительной сделки по проекту. Как подчеркнула зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Молли Монтгомери, американская сторона не ведёт подобных обсуждений с Германией.

Кроме того, говорится в материале, строительство газового хаба вызывает беспокойство администрации Джо Байдена. Администрация президента США заявляла Германии об этом в рамках дипломатических бесед, передаёт "РИА Новости".

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки утверждала, что американский лидер считает газопровод "Северный поток - 2" плохой сделкой.

"Президент Байден чётко дал понять, что считает "Северный поток - 2" плохой сделкой. Это плохая сделка, потому что она разделяет Европу, подвергает Украину и Центральную Европу манипуляциям со стороны России", - подчеркнула Псаки на брифинге в середине февраля.