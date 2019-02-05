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США обещают "своевременно" вывести войска из Сирии и добить "Исламское государство"

05 февраля 2019, 22:54  •  69 • Политика
США намерены в срок вывести американских солдат из Сирии, добив за оставшееся время боевиков из "Исламского государства" в регионе.
Американская сторона выведет своих солдат с территории Сирии "своевременно". Об этом заявил руководитель Центрального командования ВС Соединенных Штатов Джозеф Вотел.
"Мы обсуждаем с союзниками и партнёрами меры по поддержанию безопасности", - подчеркнул американский генерал, комментируя ситуацию.
Он также отметил, что боевики из запрещенного в РФ "Исламского государства" контролируют около 50 квадратных километров сирийской территории. Поэтому за оставшееся время Вашингтон намерен окончательно уничтожить радикалов.
Напомним, ранее Сенат США поддержал поправку, значительно усложняющую процесс вывода представителей ВС США из Сирии, который глава государства Дональд Трамп анонсировал в конце 2018 года. Сенаторы сослались на то, что сохранения контингента требуют "национальные интересы", а "Исламское государство" до сих пор не разгромлено.

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