Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Эстонский наёмник снял свою смерть на видео и разоблачил ложь Украины
Вопрос Донбасса решён, Путин сказал своё слово - Кедми
Эта зараза 10 лет тянется с Украины: Клинтон, Меркель, Медведев, Путин - все под...
"Творят чудеса": Нидерланды скрыли факты о крушении "Боинга" МН17
Главная / Война

США обещают прислать в Литву «сотни военных»

20 июля 2020, 16:00  •  92 • Война
«За несколько ближайших лет в Литве будут размещены различные военные мощности»
Вильнюс посетил с визитом министр армии Соединённых Штатов Райан Маккарти (в США существует такая гражданская должность как министр армии при Министерстве обороны США).
Выступая на совместном брифинге с главой Минобороны Литвы Раймундасом Кароблисом, американский министр пообещал Литве «сотни американских военных».
Напомним, в Вильнюсе пристально следят за перемещением американских военных в Европе в связи с планами президента США Дональда Трампа вывести часть военнослужащих из Германии. Литва не один раз уже выступала с предложением разместить американский военный контингент на своей территории.
«Мы будем продолжать дислоцирование в Литве, где вооружённым силам двух наших государств полезно проводить совместные операции. Сотрудничество такого уровня, учения, безопасность и, наконец, стабильность становятся возможны благодаря тому, что Литва взяла обязательство инвестировать более 2% валового внутреннего продукта (ВВП) в оборонные расходы и модернизацию своих вооружённых сил»,
– заявил Райан Маккарти журналистам на брифинге.
По его словам, уже через несколько месяцев в Литву прибудет батальон американских военных из Польши, а к 2022 году – рота непосредственно из Соединённых Штатов для участия в военных учениях.
«За несколько ближайших лет в Литве будут размещены различные военные мощности, и наши солдаты будут тренироваться плечом к плечу с прекрасным союзником, ведь Соединённые Штаты остаются союзником Литвы по НАТО, союзником, который всегда выполняет свои обязательства. Вместе же наши страны будут обеспечивать безопасность и стабильность в Европе»,
– подчеркнул американский министр.
Глава Минобороны Литвы Раймундас Кароблис заверил, что с таким союзником Литва, безусловно, обеспечит безопасность и Прибалтики и всей Европы.
«Мы чрезвычайно благодарны Соединённым Штатам за ротацию их сил в Литве, поскольку это является очень значительным сдерживающим фактором, который способствует усилиям НАТО в Балтийском регионе. Мы стремимся обеспечить подходящие условия для обучения американских военных здесь, и мы будем с нетерпением ожидать новой ротации американских войск»,
– пообещал Кароблис.
Пока Раймундас Кароблис благодарил американского министра за «оказанное доверие» и за согласие разместить на территории «независимой» Литвы военный контингент заокеанских «партнёров», Минобороны Литвы выступило с заявлением по поводу военных учений на территории России.
«Проверка боевой готовности такого масштаба на фоне армяно-азербайджанского конфликта и продолжающейся «агрессии» России в отношении Украины вызывает озабоченность»,
– заявили в Министерстве обороны Литвы.
В заявлении выражается надежда на то, что «РФ будет соблюдать требования Венской конвенции о прозрачности военной деятельности и надлежащим образом проинформирует международное сообщество об учениях, таким образом не допустив усиления военного напряжения между Россией и соседними странами».
Соб. корр. ФСК
На фото. Министр армии США Райан Маккарти (слева) и глава Минобороны Литвы Раймундас Кароблис, источник – Sputnik Литва

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



92
Источник
Похожие новости
18 июля 2020, 20:00
Вода для Крыма
13 июля 2020, 23:00
Президент Азербайджана выступил на совбезе
17 июля 2020, 17:00
Всемирный день международного уголовного монстра
17 июля 2020, 12:00
США начали переброску своих военных в Польшу
15 июля 2020, 18:00
Борьба за нефть: Хафтар готовится отбиваться от ПНС и Турции
16 июля 2020, 19:00
Статья Путина о причинах Второй мировой войны не даёт покоя западной прессе
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 июля 2020, 05:00
Карта распада России: Сценарий раскола написали за рубежом
18 июля 2020, 05:00
Сжечь и развеять над тремя странами: Какое завещание оставил убитый диверсант из Эстонии
13 июля 2020, 17:00
"Всё предусмотрели, но...": Эксперт одним фото объяснил подставу с делом МН17
17 июля 2020, 00:00
Не слова - реальные факты: Никита Михалков собрал досье на Германа Грефа после обвинений
16 июля 2020, 22:00
Золото засекретили - что-то готовится: Почему из России массово вывозят слитки и куда бежит элита
18 июля 2020, 11:00
Начало конца карьеры гражданки США Уляны Супрун в Украине?
20 июля 2020, 04:00
"Царь Востока": Владимир Путин вновь стал героем "страшного пророчества"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.