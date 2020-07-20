США обещают прислать в Литву «сотни военных»

«За несколько ближайших лет в Литве будут размещены различные военные мощности»

Вильнюс посетил с визитом министр армии Соединённых Штатов Райан Маккарти (в США существует такая гражданская должность как министр армии при Министерстве обороны США).

Выступая на совместном брифинге с главой Минобороны Литвы Раймундасом Кароблисом, американский министр пообещал Литве «сотни американских военных».

Напомним, в Вильнюсе пристально следят за перемещением американских военных в Европе в связи с планами президента США Дональда Трампа вывести часть военнослужащих из Германии. Литва не один раз уже выступала с предложением разместить американский военный контингент на своей территории.

«Мы будем продолжать дислоцирование в Литве, где вооружённым силам двух наших государств полезно проводить совместные операции. Сотрудничество такого уровня, учения, безопасность и, наконец, стабильность становятся возможны благодаря тому, что Литва взяла обязательство инвестировать более 2% валового внутреннего продукта (ВВП) в оборонные расходы и модернизацию своих вооружённых сил»,

– заявил Райан Маккарти журналистам на брифинге.

По его словам, уже через несколько месяцев в Литву прибудет батальон американских военных из Польши, а к 2022 году – рота непосредственно из Соединённых Штатов для участия в военных учениях.

«За несколько ближайших лет в Литве будут размещены различные военные мощности, и наши солдаты будут тренироваться плечом к плечу с прекрасным союзником, ведь Соединённые Штаты остаются союзником Литвы по НАТО, союзником, который всегда выполняет свои обязательства. Вместе же наши страны будут обеспечивать безопасность и стабильность в Европе»,

– подчеркнул американский министр.

Глава Минобороны Литвы Раймундас Кароблис заверил, что с таким союзником Литва, безусловно, обеспечит безопасность и Прибалтики и всей Европы.

«Мы чрезвычайно благодарны Соединённым Штатам за ротацию их сил в Литве, поскольку это является очень значительным сдерживающим фактором, который способствует усилиям НАТО в Балтийском регионе. Мы стремимся обеспечить подходящие условия для обучения американских военных здесь, и мы будем с нетерпением ожидать новой ротации американских войск»,

– пообещал Кароблис.

Пока Раймундас Кароблис благодарил американского министра за «оказанное доверие» и за согласие разместить на территории «независимой» Литвы военный контингент заокеанских «партнёров», Минобороны Литвы выступило с заявлением по поводу военных учений на территории России.

«Проверка боевой готовности такого масштаба на фоне армяно-азербайджанского конфликта и продолжающейся «агрессии» России в отношении Украины вызывает озабоченность»,

– заявили в Министерстве обороны Литвы.

В заявлении выражается надежда на то, что «РФ будет соблюдать требования Венской конвенции о прозрачности военной деятельности и надлежащим образом проинформирует международное сообщество об учениях, таким образом не допустив усиления военного напряжения между Россией и соседними странами».