США обещают прислать в Литву «сотни военных»

«За несколько ближайших лет в Литве будут размещены различные военные мощности»
Вильнюс посетил с визитом министр армии Соединённых Штатов Райан Маккарти (в США существует такая гражданская должность как министр армии при Министерстве обороны США).
Выступая на совместном брифинге с главой Минобороны Литвы Раймундасом Кароблисом, американский министр пообещал Литве «сотни американских военных».
Напомним, в Вильнюсе пристально следят за перемещением американских военных в Европе в связи с планами президента США Дональда Трампа вывести часть военнослужащих из Германии. Литва не один раз уже выступала с предложением разместить американский военный контингент на своей территории.
«Мы будем продолжать дислоцирование в Литве, где вооружённым силам двух наших государств полезно проводить совместные операции. Сотрудничество такого уровня, учения, безопасность и, наконец, стабильность становятся возможны благодаря тому, что Литва взяла обязательство инвестировать более 2% валового внутреннего продукта (ВВП) в оборонные расходы и модернизацию своих вооружённых сил»,
– заявил Райан Маккарти журналистам на брифинге.
По его словам, уже через несколько месяцев в Литву прибудет батальон американских военных из Польши, а к 2022 году – рота непосредственно из Соединённых Штатов для участия в военных учениях.
«За несколько ближайших лет в Литве будут размещены различные военные мощности, и наши солдаты будут тренироваться плечом к плечу с прекрасным союзником, ведь Соединённые Штаты остаются союзником Литвы по НАТО, союзником, который всегда выполняет свои обязательства. Вместе же наши страны будут обеспечивать безопасность и стабильность в Европе»,
– подчеркнул американский министр.
Глава Минобороны Литвы Раймундас Кароблис заверил, что с таким союзником Литва, безусловно, обеспечит безопасность и Прибалтики и всей Европы.
«Мы чрезвычайно благодарны Соединённым Штатам за ротацию их сил в Литве, поскольку это является очень значительным сдерживающим фактором, который способствует усилиям НАТО в Балтийском регионе. Мы стремимся обеспечить подходящие условия для обучения американских военных здесь, и мы будем с нетерпением ожидать новой ротации американских войск»,
– пообещал Кароблис.
Пока Раймундас Кароблис благодарил американского министра за «оказанное доверие» и за согласие разместить на территории «независимой» Литвы военный контингент заокеанских «партнёров», Минобороны Литвы выступило с заявлением по поводу военных учений на территории России.
«Проверка боевой готовности такого масштаба на фоне армяно-азербайджанского конфликта и продолжающейся «агрессии» России в отношении Украины вызывает озабоченность»,
– заявили в Министерстве обороны Литвы.
В заявлении выражается надежда на то, что «РФ будет соблюдать требования Венской конвенции о прозрачности военной деятельности и надлежащим образом проинформирует международное сообщество об учениях, таким образом не допустив усиления военного напряжения между Россией и соседними странами».
Соб. корр. ФСК
На фото. Министр армии США Райан Маккарти (слева) и глава Минобороны Литвы Раймундас Кароблис, источник – Sputnik Литва
На фото. Министр армии США Райан Маккарти (слева) и глава Минобороны Литвы Раймундас Кароблис, источник – Sputnik Литва