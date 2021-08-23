США обещали Украине "поставить на место" Россию в Крыму

Фото: Ohde/face to face/www.globallookpress.com

Посланница Вашингтона на киевском саммите по вопросу "возвращения" полуострова выразила поддержку Незалежной

Вашингтон испытываем желание "поставить Россию на место" в вопросе "возвращения" киевскому режиму Крыма и урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом заверила младших украинских товарищей глава Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм, выступая на "Крымской платформе", которую сегодня с помпой проводят власти Незалежной.

Американка обещала Украине "конкретную и существенную" поддержку, заметив, что Вашингтон только в 2014 г. уже представил Киеву $4,9 млрд помощи.

"Мы будем продолжать наши дипломатические усилия, которые мы совместно принимаем с нашими союзниками и партнерами для разрешения конфликта на востоке Украины. Мы хотим поставить Россию на ее место, и мы хотим добиться прекращения конфликта на востоке Украины и аннексии Крыма", – цитирует РИА "Новости" министра.

На киевском саммите, который ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "очередным шабашем", кроме американской представительницы ярко отметились президент Венгрии Янош Адер и лидер Эстонии Керсти Кальюлайд.

Первый вместо того, чтобы ругать Россию за якобы "аннексию" Крыма, набросился на самих постмайданных вождей из-за языковой дискриминации по отношению к нацменьшинствам, проживающим в Незалежной. Янош указал киевскому режиму на то, что закон о мове идет вразрез с идеалами демократии и не приносит никакой пользы титульной нации.

Но фееричнее всех выступила госпожа Кальюлайд, которая поведала душераздирающую историю своего вчерашнего посещения КПП "Чонгар" на границе Украины с российским полуостровом.

Там она увидела множество украинцев, пытающихся пробраться в Крым к своим родственникам. Однако путь им преграждало, по ее словам, минное поле (с какой именно стороны, эстонка не уточнила). Зато якобы на ее глазах трехлетний ребенок стал убегать от родителей и побежал по заминированной полосе.

Российский политолог и историк Владимир Корнилов в "Твиттере", комментируя данный спич Кальюлайд, задался вопросом, как эстонка узнала возраст бегущего по "минам" ребенка и "почему он героически убегал от родителей".

Пока что самым веселым выступлением на является спич президента Эстонии. Она заявила, что на КПП «Чонгар» увидела, как старики и дети пробираются в «оккупированный» Крым через… мины. И с ужасом рассказала, как 3-летний ребёнок убегал от своих родителей через минное поле pic.twitter.com/8gwFIkuZe4 — Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) August 23, 2021

Пользователи также не смогли пройти мимо заявления президента Эстонии, заподозрив ее в приеме запрещенных наркотических препаратов. Другие обратили внимание на тот факт, куда именно и откуда "рвался" ребенок (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Такое впечатление, что над Украиной какие-то вещества распыляют. Все, кто туда попадают, едут кукухой", "Это вот нормально теперь для Европы? Лютый бред нести людям с неопределённой политической ориентации?", "У меня только один вопрос? ЛСД или героин? Какие вещества нужно принимать, чтоб нести такую несусветную чушь???", "Вот о чем думала когда говорила..я например это понял так,что люди готовы по минным полям драпать лишь бы подальше от Украины", "Она вместе с президентом одной страны тоже стала принимать некоторые неразрешенные вещества? Или она окончательно сдурела?"