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США об отравлении Скрипаля: Это беспредел и дискриминация
13 марта 2018, 00:09 • 87 • Политика
Белый дом прокомментировал обвинения в причастности России к отравлению шпиона-перебежчика Скипаля в Солсбери.
США считают отравление шпиона-перебежчика и экс-офицера ГРУ Сергея Скипаля в британском городе Солсбери "беспределом", а также безответственной, бездумной и почему-то дискриминационной атакой. Такое заявление озвучила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Она не стала уточнять, кого именно дискриминировало отравление и по какому признаку. Зато Сандерс отметила, что Вашингтон решительно осуждает данную акцию.
Также в Белом доме высказались по поводу заявлений премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о том, что вероятность причастности России к инциденту "высока". Сандерс отметила, что США "стоят вместе со своим союзником Великобританией", однако говорить о чьей-либо причастности к делу до завершения официального расследования отказалась.
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