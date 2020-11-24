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США нужно готовиться: Американский генерал испугался российского "блицкрига"

24 ноября 2020, 01:50  •  43 • Политика
Генерал армии США испугался возможного российского "блицкрига". Речь в данном случае идёт не о молниеносном наступлении, а о смене привычной тактики, которую противник не ожидает. Военный предупредил: США нужно готовиться.
По словам генерала (имя высокопоставленного американского офицера не приводится), в военных действиях главную роль играют не новейшие технологии, а то, как военные их комбинируют. В качестве примера он привёл блицкриг Германии, с помощью которого Третий рейх захватил Польшу. По его словам, исход вторжения определили не танки и самолёты (эта техника была у каждой из стран), а изменение привычной тактики боя, пишет Федеральное агентство новостей.
Генерал опасается, что Москва может тоже пойти на уловку, застав противника врасплох. Он отметил, что Россия имеет оружие, известное по временам холодной войны. Однако она комбинирует его с новейшим вооружением. К примеру, корректирует артиллерийский огонь при помощи беспилотников. А действия Азербайджана в Нагорном Карабахе показали, что дроны могут быть крайне эффективны и для непосредственного нанесения удара с воздуха.
Военный заключил, что армии США следует готовиться к отражению подобных угроз.

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