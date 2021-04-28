Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Одно письмо сняло все вопросы по Врбетице: Торговец оружием покаялся - NYT
Грубил Лаврову: Утечка разговора иранского министра вызвала скандал
Переговоры по Донбассу удивили даже посла ОБСЕ: "Историческое событие"
Госдеп потребовал от России "добросовестно" навести порядок на Украине
Главная / Политика

США нужна индульгенция для войны с Россией: Эксперт о просьбе американских военных

28 апреля 2021, 03:20  •  85 • Политика
Главы командований ВС США попросили рассекретить больше информации о России и Китае. Это американские спецслужбы требуют от Байдена индульгенцию на информационную войну против Москвы и Пекина, считает эксперт Сергей Судаков.
США хотят легитимизировать новую войну против России и Китая. Такое мнение высказал член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков, комментируя просьбу американских военных.
Эксперт пояснил, что администрация президента США Джо Байдена пытается перетянуть на свою сторону как можно больше международной общественности. Однако старые лозунги про "страшных русских" работают уже не так эффективно, как раньше. Поэтому в Белом доме придумывают новые способы демонизации России. И требование "рассекретить данные" - один из таких способов.
Вы полагаете, что генералы не имеют доступа к секретной информации? Имеют. Им нужно другое - сделать так, чтобы фейковая информация, которой были бы засыпаны СМИ, демонстрировала "предельно агрессивную" политику Китая и России,
- цитирует Nation News объяснение Сергея Судакова.
По его словам, это не что иное, как требование спецслужб США индульгенции на начало полномасштабной информационной войны против России и Китая. Потому что "рассекреченную" информацию невозможно будет проверить. Да и никто не будет этим заниматься.
США действуют по принципу: нет презумпции невиновности, а есть презумпция виновности с назначением виновного,
- подытожил Сергей Судаков.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



85
Источник
Похожие новости
27 апреля 2021, 23:40
Снова не смог: Байдена вопрос о Путине поставил в тупик. Новый поворот
27 апреля 2021, 23:40
Байден ушёл от вопроса о Путине ловким движением руки
28 апреля 2021, 01:30
Тревожный звонок для Украины: "Газпром" отказался увеличивать поставки газа через Незалежную
28 апреля 2021, 01:30
Захарова оценила реакцию главы Еврокомиссии на инцидент со стулом в Анкаре
28 апреля 2021, 01:30
Лавров заявил о сделанном США предложении обнулить дипломатический конфликт
28 апреля 2021, 01:30
Россия проверит всё сама: Партию "Спутника V" для Словакии протестируют в Москве
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 апреля 2021, 13:35
Киев выдал себя на переговорах с ОБСЕ: Так с кем воюете?
24 апреля 2021, 19:35
Киев готовит теракт в Донбассе на Пасху. Инсайдер сдал переговоры офицеров ВСУ
27 апреля 2021, 00:45
Грубил Лаврову: Утечка разговора иранского министра вызвала скандал
24 апреля 2021, 00:20
Ведомство самого богатого министра попалось на срывах. Объявлено о глобальной проверке
26 апреля 2021, 07:20
"Бросалось в глаза": Генерал ФСБ раскрыл неожиданную версию взрыва на ЧАЭС
22 апреля 2021, 02:30
"На эту чушь мы уже отвечали": Захарова задала поддержавшему Чехию Боррелю неудобный вопрос
26 апреля 2021, 13:45
Обещание Путина Байдену спасло Украину от войны - СМИ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.