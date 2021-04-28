США нужна индульгенция для войны с Россией: Эксперт о просьбе американских военных

Главы командований ВС США попросили рассекретить больше информации о России и Китае. Это американские спецслужбы требуют от Байдена индульгенцию на информационную войну против Москвы и Пекина, считает эксперт Сергей Судаков.

США хотят легитимизировать новую войну против России и Китая. Такое мнение высказал член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков, комментируя просьбу американских военных.

Эксперт пояснил, что администрация президента США Джо Байдена пытается перетянуть на свою сторону как можно больше международной общественности. Однако старые лозунги про "страшных русских" работают уже не так эффективно, как раньше. Поэтому в Белом доме придумывают новые способы демонизации России. И требование "рассекретить данные" - один из таких способов.

Вы полагаете, что генералы не имеют доступа к секретной информации? Имеют. Им нужно другое - сделать так, чтобы фейковая информация, которой были бы засыпаны СМИ, демонстрировала "предельно агрессивную" политику Китая и России,

- цитирует Nation News объяснение Сергея Судакова.

По его словам, это не что иное, как требование спецслужб США индульгенции на начало полномасштабной информационной войны против России и Китая. Потому что "рассекреченную" информацию невозможно будет проверить. Да и никто не будет этим заниматься.

США действуют по принципу: нет презумпции невиновности, а есть презумпция виновности с назначением виновного,

- подытожил Сергей Судаков.