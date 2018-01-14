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США нуждаются в российском СПГ?

14 января 2018, 10:24  •  193 • Политика
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Состоявшийся в 2017 году выход России на рынок сжиженного природного газа (СПГ) привёл к заметной корректировке мировых тенденций в сфере газовой экономики. И главным фактором здесь видится интерес, проявляемый к российскому энергетическому сырью в Соединённых Штатах – стране, которая в последние годы сама стремится конкурировать в указанной сфере с Россией.
Как напоминает норвежская газета Aftenposten, «американцы активно пытаются попасть на европейский рынок». Издание пишет, что ещё летом 2017 года министры иностранных дел Германии и Австрии совместно заявили, что «вопрос о поставках энергии в Европу касается Европы, а не США», а потому введенные Вашингтоном антироссийские «политические санкции не следует привязывать к экономическим интересам».
В настоящее время ситуация, кажется, может развернуться не в пользу США – в том числе по финансово-экономическим соображениям, которым привык уделять большое внимание Дональд Трамп.
Первоначально рассчитанная на азиатских (в первую очередь китайских) потребителей первая партия СПГ с российского завода «Ямал СПГ» взяла курс в противоположном – американском – направлении. Первичным покупателем СПГ стало британское отделение малайзийской компании Petronas – Petronas LNG UK Limited, в распоряжение которой газ был доставлен ледокольным СПГ-танкером «Кристоф де Маржери». Однако затем, по информации СМИ, в цепочке продавцов появилась французская энергетическая компания Engie, которая взялась доставить в США первую партию российского сжиженного природного газа с завода «Ямал СПГ». По информации интернет-портала MarineTraffic, СПГ-танкер Gaselys компании Engie повёз груз из британского терминала Isle of Grain, расположенного в графстве Кент, в американский Бостон на регазификационный терминал Everett. Именно на данном терминале компания Engie законтрактовала мощности по регазификации общим объёмом 6,9 млрд кубометров газа в год. Груз будет доставлен в Бостон 22 января. Таким образом, первая партия СПГ с российского завода будет экспортирована в США, подтверждает интернет-издание LNG World News.
«Первую партию СПГ с завода «Ямал СПГ» мы продали Petronas и предполагали, что она пойдет в Азию. Но дальнейшую судьбу партии определял уже покупатель» – так прокомментировали ситуацию в российской компании «НОВАТЭК», реализующей проект «Ямал СПГ».
Первая очередь завода «Ямал СПГ» была запущена в начале декабря 2017 года. Изначально предполагалось, что первые поставки пойдут в Китай. Компания «НОВАТЭК» владеет 50,1% капитала «Ямал СПГ». Французской Total и китайской CNPC принадлежат по 20%, а ещё 9,9% подконтрольны китайскому Фонду Шёлкового пути.
В качестве конкретной причины, вынудившей власти США спешно перекупить российский сжиженный природный газ, американские источники называют неожиданно ударившие на восточном побережье страны сильные морозы. Погодные условия привели к тому, что цены на газ в США стали рекордными за последние почти четыре года и превысили азиатские показатели. На входе в сеть Нью-Йорка цена газа подскочила до астрономических 6,3 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров. Как сообщает таможенная служба США, груз с СПГ-танкера Gaselys – первая импортная партия, которая поступит на бостонский терминал Everett с 2014 года.
Данное обстоятельство лишний раз подчёркивает уязвимость прогнозов относительно грядущей роли экспортных поставок СПГ из США в Европу. Ведь тут возникает противоречие со стратегической целью американской энергетической политики – превратить США в крупнейшего экспортёра сжиженного природного газа. В рамках реализации указанной стратегии Вашингтон уже взял курс на преобразование национальных регазификационных терминалов (преобразующих сжиженный природный газ в традиционный) в терминалы по сжижению газа для экспортных нужд.
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В США вспомнили об одном из сценариев, согласно которому они вслед за Европой могут стать потребителями российского газа. «У «Газпрома» всё готово для того, чтобы на регулярной основе осуществлять экспорт газа в США», – заявлял в феврале 2011 года заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев, имея в виду именно поставки СПГ через Северную Атлантику с месторождений Штокмановского проекта. И вот теперь налицо реинкарнация данного сценария, способного создать Белому дому дополнительную головную боль.
Ведущие мировые эксперты в сфере энергетики пока воздерживаются от далеко идущих прогнозов. Аналитик Оксфордского института энергетических исследований Джеймс Хендерсон призывает не видеть в поставках в США российского газа с Ямала «тенденции», а предлагает считать их иллюстрацией «растущей глобализации газового рынка»: «В этом и смысл СПГ – он направляется туда, где есть спрос».
Как бы то ни было, США сегодня вынуждены пожинать плоды той самой глобализации, поборниками которой они выступали в последние десятилетия. При этом не приходится сомневаться, что американцы как раз свои энергетические проблемы решат, умело используя ценовые «качели» на мировом газовом рынке от Америки до Китая. А вот европейцам – особенно тем, кто маниакально пытается отстраниться от российских проектов, – впору задуматься: не окажутся ли они чужими на глобальных играх СПГ-трейдеров?

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