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США никогда не отменят санкции против России: Эксперт назвал главную причину
28 мая 2021, 01:15 • 31 • Политика
Эксперт назвал истинную причину санкций. "Властные круги США и ряд их идеологических союзников взяли курс на раскол мира на две части", - считает Михаил Королюк.
С 2014 года западные страны регулярно вводят против России различные санкции. Начальник доверительного управления ИФК "Солид" Михаил Королюк рассказал, почему так происходит и как отражается на жизни в России.
По его словам, в экономическом плане влияние санкций Запада носит смешанный характер. К откровенно негативным факторам можно отнести разве что увеличение неопределённости для инвестиций и бизнеса. В остальном же, благодаря грамотной политике, влияние санкций простым гражданам страны практически незаметно.
- сказал Михаил Королюк в беседе с Nation News.
При этом он добавил, что не видит ни одного сценария, при котором Запад отказался бы от политики санкций и отменил все ограничения. Потому что Запад не готов мириться с Россией, которая ценит свой суверенитет и ведёт независимую политику.
- пояснил эксперт.
Он предсказывает, что со временем количество санкций будет только нарастать. А для их введения будут придумываться всё более нелепые поводы, уверен Михаил Королюк.
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