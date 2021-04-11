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США ничем не помогут Украине в Донбассе, признали аналитики в Киеве
11 апреля 2021, 20:50 • 182 • Украина
На Украине активно обсуждают нынешнее напряжение на линии соприкосновения в Донбассе и то влияние, которое оказывают на этот процесс власти Соединенных Штатов. Эксперты уверены, на Банковой напрасно надеются на защиту США, ведь обострение на Юго-Востоке выгодно Соединенным Штатам при любом раскладе. Корреспондент ФАН передает из Киева.
Ведущие украинские эксперты обсуждают три основные версии текущего политического и военного напряжения вокруг Донбасса. Одни политологи уверены, что к войне Украину изо всех сил толкают американцы, которых устроит любой исход событий. Если ВСУ решатся начать наступление и вернут хотя бы мизерную часть неподконтрольных территорий, то это станет геополитическим поражением РФ, что американцам только на руку.
Если же Москва активно вмешается в конфликт, а украинская армия будет разбита, то и тут США не будут в проигрыше. Для них это повод ввести новые санкции против РФ и убедить немцев остановить «Северный поток — 2» за шаг до готовности проекта. Так что ни потери украинской армии, ни утрата Киевом новых территорий, ни даже свержение Зеленского для Госдепа большой проблемой не выглядят.
Менее вменяемые аналитики в Киеве уверены, что к войне ведет дело Россия. Их аргументы таковы: переговоры в Минске зашли в тупик, а Киев упорно не хочет реинтегрировать Донбасс на условиях Минских соглашений. В самой Украине руками СНБО зачищают все силы, склонные к компромиссу с РФ. Киев опасными темпами сближается с НАТО, а в Конгрессе США готовят новые санкции против «СП-2», чтобы его не смогли ввести в строй. В целом отношения между Западом и РФ настолько плохие, что даже новый военный конфликт их принципиально не изменит.
Третья группа политологов уверена, что на деле воевать в Донбассе никто не хочет, а все, что происходит, — игра на повышение ставок. То есть обстановку нагнетают все стороны, но без намерения довести дело до большой войны. Киеву выгодно напряжение на фронте, что дает основания глушить любую критику и шаги оппозиции обвинениями в «работе на Россию». Поддержание атмосферы, что «Россия вот-вот нападет», оправдывает жесткие меры против оппонентов Зеленского. Кроме того, предвоенное положение — отличный повод просить Запад об увеличении поддержки.
Позицию РФ киевские эксперты видят так: Москва пытается показать Киеву и Западу, что ситуация крайне серьезна, и нужно выполнить политическую часть Минских соглашений, пока не возникло новой войны. Американцы же используют ситуацию, чтобы показать Европе «агрессивность» РФ, отговорить немцев от достройки газопровода и увеличить военное присутствие в регионе.
Аналитики прогнозируют, если «Северный поток — 2» достроят, то вскоре Запад и Россия придут к некоему компромиссу, а напряжение само собой спадет. Но беда в том, что в процессе игры на повышение ставок может случиться провокация, которая послужит поводом к началу войны. Ведь любая война — это прежде всего большой бизнес на крови. Так что даже если в Киеве и Москве ее не хотят, всегда может быть запущена цепочка событий, которая к ней приведет.
Киевский политолог, директор аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков заявил на встрече в Киеве, что за недавний разговор президентов Зеленского и Байдена Украине наверняка придется заплатить высокую цену.
То, что на Украине называют военной помощью, на деле ею не является, отметил аналитик.
При этом требования США к Украине будут постепенно возрастать, считает аналитик.
Рудяков уверен, отношения между Украиной и США в ближайшее время не изменятся.
Как заявил местный политолог Даниил Богатырев, сегодня Соединенные Штаты играют на Украине роль опытного кукловода. При этом они дистанцированы от происходящего в стране и вряд ли станут увеличивать свое участие в большой игре на Юго-Востоке.
Также Богатырев спрогнозировал, при каких обстоятельствах может состояться встреча Зеленского и Байдена.
Автор: Василий Таран из Киева специально для ФАН
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