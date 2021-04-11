США ничем не помогут Украине в Донбассе, признали аналитики в Киеве

На Украине активно обсуждают нынешнее напряжение на линии соприкосновения в Донбассе и то влияние, которое оказывают на этот процесс власти Соединенных Штатов. Эксперты уверены, на Банковой напрасно надеются на защиту США, ведь обострение на Юго-Востоке выгодно Соединенным Штатам при любом раскладе. Корреспондент ФАН передает из Киева.

Ведущие украинские эксперты обсуждают три основные версии текущего политического и военного напряжения вокруг Донбасса. Одни политологи уверены, что к войне Украину изо всех сил толкают американцы, которых устроит любой исход событий. Если ВСУ решатся начать наступление и вернут хотя бы мизерную часть неподконтрольных территорий, то это станет геополитическим поражением РФ, что американцам только на руку.

Если же Москва активно вмешается в конфликт, а украинская армия будет разбита, то и тут США не будут в проигрыше. Для них это повод ввести новые санкции против РФ и убедить немцев остановить «Северный поток — 2» за шаг до готовности проекта. Так что ни потери украинской армии, ни утрата Киевом новых территорий, ни даже свержение Зеленского для Госдепа большой проблемой не выглядят.

Менее вменяемые аналитики в Киеве уверены, что к войне ведет дело Россия. Их аргументы таковы: переговоры в Минске зашли в тупик, а Киев упорно не хочет реинтегрировать Донбасс на условиях Минских соглашений. В самой Украине руками СНБО зачищают все силы, склонные к компромиссу с РФ. Киев опасными темпами сближается с НАТО, а в Конгрессе США готовят новые санкции против «СП-2», чтобы его не смогли ввести в строй. В целом отношения между Западом и РФ настолько плохие, что даже новый военный конфликт их принципиально не изменит.

Третья группа политологов уверена, что на деле воевать в Донбассе никто не хочет, а все, что происходит, — игра на повышение ставок. То есть обстановку нагнетают все стороны, но без намерения довести дело до большой войны. Киеву выгодно напряжение на фронте, что дает основания глушить любую критику и шаги оппозиции обвинениями в «работе на Россию». Поддержание атмосферы, что «Россия вот-вот нападет», оправдывает жесткие меры против оппонентов Зеленского. Кроме того, предвоенное положение — отличный повод просить Запад об увеличении поддержки.

Позицию РФ киевские эксперты видят так: Москва пытается показать Киеву и Западу, что ситуация крайне серьезна, и нужно выполнить политическую часть Минских соглашений, пока не возникло новой войны. Американцы же используют ситуацию, чтобы показать Европе «агрессивность» РФ, отговорить немцев от достройки газопровода и увеличить военное присутствие в регионе.

Аналитики прогнозируют, если «Северный поток — 2» достроят, то вскоре Запад и Россия придут к некоему компромиссу, а напряжение само собой спадет. Но беда в том, что в процессе игры на повышение ставок может случиться провокация, которая послужит поводом к началу войны. Ведь любая война — это прежде всего большой бизнес на крови. Так что даже если в Киеве и Москве ее не хотят, всегда может быть запущена цепочка событий, которая к ней приведет.

Киевский политолог, директор аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков заявил на встрече в Киеве, что за недавний разговор президентов Зеленского и Байдена Украине наверняка придется заплатить высокую цену.

«Джо Байден во время недавнего разговора не сказал Зеленскому ничего конкретного. США просто дали понять ему, что нужно служить американским интересам, исправно выполнять все указания. В противном случае США не будут оказывать Киеву поддержку — ни военную, ни политическую. По сути разговор оказался пустым для нас, — указал Рудяков. — Да, Байден обещал не оставлять Украину одну «в случае агрессии России». Но это просто декларация, ведь наша страна — лишь один из инструментов американской политики в Восточной Европе, рычаг давления на Россию. Ни о какой серьезной помощи со стороны США не может быть и речи. Мы ее не получим даже если конфликт начнется».

То, что на Украине называют военной помощью, на деле ею не является, отметил аналитик.

«Это крепкий американский бизнес-проект, за который мы расплачиваемся своими же деньгами либо кредитными средствами МВФ. 300 миллионов долларов военной помощи, которые нам якобы выделил Вашингтон, осваиваются структурами, так или иначе аффилированными с американцами, или тратятся на устаревшую военную технику американцев. Реальная финансовая помощь Киеву от США, которая идет на обучение украинского офицерского состава, составляет всего 4 млн долларов. Но даже эти деньги большей частью уходят на зарплату американским инструкторам. Поэтому украинцам откровенно врут, когда говорят, что «США выделяют реальную финансовую помощь Украине». В целом сохраняется статус–кво, который сформировался еще во времена президентства Порошенко. Зеленский сейчас просто продолжает его политику», — указал директор аналитического центра «Перспектива».

При этом требования США к Украине будут постепенно возрастать, считает аналитик.

«Любые американские кивки в нашу сторону и похлопывания по плечу всегда имеют цену. Американцы — очень прагматичные люди, особенно в сфере внешней политики. Во времена президентства Порошенко такой ценой для нас стало разрушение ВПК, авиа- и автомобилестроения, некоторых других высокотехнологичных отраслей экономики. Теперь все это нам вылезло боком — ВВП страны неуклонно падает. Какую цену заплатит Украина за внимание Байдена на этот раз, мы скоро узнаем. Возможно, ею станет новый конфликт на Юго-Востоке», — считает эксперт.

Рудяков уверен, отношения между Украиной и США в ближайшее время не изменятся.

«Они останутся такими же, как и при президентстве Дональда Трампа, хотя Зеленскому будут постоянно рассказывать о поддержке США. Мы уже давно попали в фарватер американской внешней политики и в нем остаемся. Но если Зеленский наглядно не продемонстрирует Байдену, как он борется с коррупцией и противостоит России, то с ним просто перестанут вести диалог. В итоге следующего позитивного сигнала от США Киеву придется ждать очень долго. А под разговоры о «помощи и поддержке» нести все военные расходы Украине придется из собственного бюджета».

Как заявил местный политолог Даниил Богатырев, сегодня Соединенные Штаты играют на Украине роль опытного кукловода. При этом они дистанцированы от происходящего в стране и вряд ли станут увеличивать свое участие в большой игре на Юго-Востоке.

«На днях и. о. посла Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что МИД и Офис президента Украины работают над организацией встречи Зеленского с Джо Байденом. На мой взгляд, это полная глупость. Ведь по сути это — следующий шаг к легитимизации украинской власти в глазах Запада. В Офисе президента Украины уверены: «Байден нам позвонил, а теперь мы будем добиваться встречи, чтобы хотя бы за ручку с ним подержаться». Вместо того чтобы заниматься реальной политикой, они занимаются ерундой. Маркаровой нужно подумать, как укрепиться в кресле посла в США. Ее назначили больше месяца назад, а она до сих пор не вручила верительные грамоты президенту США. Байден не нашел времени с ней встретиться даже на коллективной встрече с другими новоприбывшими послами. И это — яркий показатель нынешнего отношения Вашингтона к Украине, показатель нашей значимости для США».

Также Богатырев спрогнозировал, при каких обстоятельствах может состояться встреча Зеленского и Байдена.