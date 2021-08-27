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США несут новые потери: Число жертв взрывов в Кабуле стало трёхзначным

27 августа 2021, 06:35  •  126 • Политика
США несут новые потери: с 12 до 13 выросло число погибших в результате теракта американских военнослужащих. Среди сотрудников ООН пострадавших нет.
Число погибших в результате двух взрывов в районе аэропорта Кабула в Афганистане превысило 100 человек. По данным The Wall Street Journal, согласно новым сведениям, погибли 90 афганцев и 13 американских военнослужащих. Ранее сообщалось о гибели 12 человек, представлявших военный контингент США в Афганистане.
По-прежнему не сообщается о возможных жертвах граждан из других государств. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что во время взрывов граждан нашей страны в аэропорту Кабула не было. Сообщается, что нет пострадавших и среди сотрудников ООН.
Через несколько часов прозвучало ещё несколько взрывов, однако вскоре выяснилось, что контролируемые подрывы проводили американские военные, уничтожавшие собственное оборудование.

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