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США недовольны решением Зеленского посетить Мюнхен: Очень обеспокоены

19 февраля 2022, 00:15  •  159 • Политика
В США выразили обеспокоенность визитом президента Украины на конференцию в Мюнхен.
В США выразили обеспокоенность намеченной поездкой президента Украины Владимира Зеленского на конференцию по безопасности в Мюнхен.
Как пишет американский канал NBC News со ссылкой на источники, что отъездом Зеленского из страны может воспользоваться Россия. Позднее в Белом доме отметили, что решение о возможности оставления Украины и посещения международных мероприятиях зависит от украинского лидера.
Ранее в офисе Зеленского рассказали, что президент намерен посетить Мюнхенскую конференцию по безопасности. Зеленский при этом "наблюдает за ситуацией, которая становится все более критической". Глава Украины якобы может поменять планы, "если будет серьезная эскалация или какие-то беспокоящие сообщения", сообщил NBC.
Концеренция в Мюнхене впервые с 2020 года после пандемии проходит в очном режиме 18-20 февраля.
В Кремле ранее рассказали, что не намерены принимать участие в работе конференции в ФРГ.

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