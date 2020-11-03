Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Е…ть, ты тупой, Саня» – Монтян поставила майданщика на место
Дмитрию Медведеву дали 3 месяца, чтобы подписать заявление: "Так решил дейс...
Шутки кончились: На улицы Минска "высыпала" бронетехника
США пойдут войной на Россию и будут уничтожены: Американский офицер о плане ликв...
Главная / Политика

США недовольны кораблями РФ в портах Кипра: Помощник госсекретаря сказал, куда идти республике

03 ноября 2020, 11:35  •  97 • Политика
США недовольны кораблями РФ в портах Кипра. О такой позиции заявил помощник государственного секретаря по военно-политическим вопросам Кларк Купер. Он чётко указал, куда нужно идти республике.
Во время брифинга Купер сообщил журналистам о недовольстве США российскими кораблями в портах Кипра. Он подчеркнул, что власти островного государства никаких "необходимых шагов" не предпринимают. Они не отказывают кораблям ВМФ РФ в доступе к портам. А делать это, по мнению помощника госсекретаря, необходимо. Как необходимы и "другие шаги".
"Мы хотим, чтобы республика Кипр двигалась в этом направлении", - подчеркнул Купер.
О каких именно "других шагах" шла речь, он распространяться не стал. При этом Кларк Купер пояснил, что отказ пускать российские корабли в свои порты позволит Кипру теснее взаимодействовать с Соединёнными Штатами в оборонной сфере.
Купер также добавил, что дальнейшее сотрудничество с США невозможно, пока Никосия не докажет свои способности. По мнению политика, "это очень честный диалог".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



97
Источник
Похожие новости
03 ноября 2020, 04:15
Четырёхдневка в России неминуема: Эксперт сделал два вывода, посчитав наши деньги
03 ноября 2020, 09:45
"Какого хрена...": Михалков сдёрнул маски с западных агентов в России
03 ноября 2020, 07:55
Силуанову и Набиуллиной подложили свинью: Из России утекают деньги
03 ноября 2020, 09:45
Российские бомбардировщики показали, что ждёт НАТО в Чёрном море
03 ноября 2020, 09:45
"Он не просто олигарх…": Имя серого кардинала партии Прилепина заметили в "списке спонсоров" ВСУ
03 ноября 2020, 04:15
Армянские и азербайджанские представители назвали условие прекращения войны в Карабахе
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 ноября 2020, 01:40
Оскандалившийся с элитной квартирой за 230 млн министр может лишиться должности - источник
27 октября 2020, 18:15
"Ответ на неуважение к Лаврову": Удар по протурецким боевикам в Сирии - только "первая ласточка"
28 октября 2020, 17:10
Ультиматум Путина по двойному гражданству принят Госдумой
29 октября 2020, 04:10
Протестующим белорусам поставили безапелляционный "диагноз": "Мозги заплыли жиром"
28 октября 2020, 11:40
В Киеве подтвердили права Анкары на Крым
30 октября 2020, 16:50
СМИ: российское эмбарго в ответ на санкции ЕС привело к протестам в Польше
31 октября 2020, 23:05
«Русскую армию окружить, по Киеву провести тысячи пленных» – соратник Билецкого
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.