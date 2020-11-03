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США недовольны кораблями РФ в портах Кипра: Помощник госсекретаря сказал, куда идти республике
03 ноября 2020, 11:35 • 97 • Политика
США недовольны кораблями РФ в портах Кипра. О такой позиции заявил помощник государственного секретаря по военно-политическим вопросам Кларк Купер. Он чётко указал, куда нужно идти республике.
Во время брифинга Купер сообщил журналистам о недовольстве США российскими кораблями в портах Кипра. Он подчеркнул, что власти островного государства никаких "необходимых шагов" не предпринимают. Они не отказывают кораблям ВМФ РФ в доступе к портам. А делать это, по мнению помощника госсекретаря, необходимо. Как необходимы и "другие шаги".
"Мы хотим, чтобы республика Кипр двигалась в этом направлении", - подчеркнул Купер.
О каких именно "других шагах" шла речь, он распространяться не стал. При этом Кларк Купер пояснил, что отказ пускать российские корабли в свои порты позволит Кипру теснее взаимодействовать с Соединёнными Штатами в оборонной сфере.
Купер также добавил, что дальнейшее сотрудничество с США невозможно, пока Никосия не докажет свои способности. По мнению политика, "это очень честный диалог".
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