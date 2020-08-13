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США не знают, как реагировать на протесты в Белоруссии
13 августа 2020, 11:20 • 36 • Политика
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в Белом доме ещё не решили, как реагировать на ситуацию в Белоруссии, но не исключил введение санкций.
В США пока не могут решить, как им реагировать на ситуацию с протестами в Белоруссии. Об этом рассказал госсекретарь США Майк Помпео в интервью "Радио Свободная Европа/Радио Свобода".
При этом Помпео не исключил, что Вашингтон введёт санкции против Минска, а также не исключил заморозку поставок нефти в Белоруссию. Кроме того, глава Госдепа заявил, что США будут сотрудничать по этому вопросу с ЕС.
Напомним, что в Минске тем временем задержали человека, подозреваемого в финансировании протестов и беспорядков в столице Белоруссии. Мужчина был схвачен с поличным, когда раздавал деньги протестующим, сообщает Nation News со ссылкой на белорусские СМИ.
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