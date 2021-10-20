Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Визит Нуланд в Россию превратился в анекдот: "Недорого отдаю Украину"
Полковник Жданов объяснил, почему Украины больше нет: "Получается, прав Пут...
Русским открыто грозят войной? Подношение японцев уже сказало всё
Путин рассмешил американскую журналистку фразой о Сибири
Главная / В мире

США не выдержали конкуренции с русским газом - в ход пошли грязные методы

20 октября 2021, 01:45  •  84 • В мире
На последних слушаниях в конгрессе США заместитель министра финансов Уолли Адейемо пообещал "наказать" крупнейшую государственную компанию России "Газпром" за нарушения санкционного законодательства. Какие именно правила нарушил русский газовый монополист, чиновник Минфина не уточнил, однако, скорее всего, уже в ближайшее время мы увидим новые, ещё более жёсткие санкции. Правда, вряд ли эта новость стала большой неожиданностью: Соединённые Штаты давно ведут себя в отношениях с Россией как слон в посудной лавке, полагая, что давлением можно добиться от нашей страны хоть каких-то уступок на мировой арене.
Отказ президента Джозефа Байдена от введения санкций против Nord Stream 2 AG (компании-оператора магистрального газопровода "Северный поток - 2"), вызванный нежеланием обострять и так непростые отношения США с Германией, породил бурю негативных эмоций у представителей Республиканской партии, особенно у тех, кого принято называть "ястребами". Дело в том, что эти грозные "птицы" тесно связаны с американскими газодобытчиками и, соответственно, кровно заинтересованы в борьбе с поставками русского природного газа на европейский рынок.
Поэтому "беззубая" позиция главы Белого Дома в деле "СП-2" является главной мишенью для представителей республиканской оппозиции. Редкие слушания в конгрессе США проходят без словесных баталий по поводу нашего газопровода. Судя по всему, агрессивные нападки "слонов" дали свой эффект: на заседании американского законодательного органа 19 октября заместитель министра финансов Соединённых Штатов Уолли Адейемо пообещал привлечь к ответственности за нарушение санкций газового монополиста России компанию "Газпром".
О каких именно нарушениях идёт речь, господин Адейемо не уточнил. Впрочем, это не так важно. Мы уже давно привыкли к тому, что Вашингтон вводит санкции, не особо задумываясь на счёт повода. Классический пример - санкционные ограничения в рамках так называемого "списка Магнитского", полностью состоящего из людей, не имеющих ровным счётом никакого отношения к трагической гибели предпринимателя Сергея Магнитского в 2009 году.
Избрание "Газпрома" в качестве очередной цели неудивительно. Компания находится на подъёме, особенно принимая во внимание бешеный рост цен на природный газ, которого не было никогда в истории. Взоры всей Европы прикованы к крупнейшей государственной компании нашей страны. Она имеет реальную возможность спасти Европейский континент от энергетического коллапса, пока США, пользуясь мировой конъюнктурой, цинично наращивают поставки своего сжиженного природного газа в Китай, оставляя ни с чем собственных союзников по Североатлантическому альянсу.
Вряд ли, говоря об американской внешней политике, есть смысл апеллировать к таким понятиям, как международное право, нормы и правила Всемирной торговой организации. Один из видных деятелей Французской революции в 1795 году заявил: "Мы прожили за шесть лет шесть веков". Нечто подобное можно сказать о периоде в отношениях между Западом и Россией, который начался в 2014 году. Иллюзии о потенциальной вероятности найти какое-то взаимопонимание со Штатами в высшем руководстве нашей страны испарились полностью.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





84
Источник
Похожие новости
19 октября 2021, 01:15
Форсируя энергетический переход, Европа очутилась в ловушке
19 октября 2021, 03:00
Литва готовится в ООН учить мир демократии и европейским ценностям
19 октября 2021, 21:00
«Игнорирование предложений Москвы»: Лавров заявил, что НАТО должно сделать первый шаг для улучшения отношений с Россией
19 октября 2021, 11:05
«Мир больше пяти»: Эрдоган выступил против нынешней структуры Совбеза ООН
19 октября 2021, 19:15
«Найти ошибки, но признать решения правильными»: зачем Госдеп США инициировал разбирательство по ситуации с Афганистаном
20 октября 2021, 00:00
Уличные камеры в Италии не заметили толпы протестующих против COVID-паспортов
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 октября 2021, 00:00
"Северный поток - 2" ещё не запущен, а уже приносит прибыль: Экономист побл...
20 октября 2021, 00:00
"Найти оправдание НАТО очень сложно": Французские читатели о разрыве России...
20 октября 2021, 00:00
Главе ПФР не дали уйти от каверзного вопроса: "Откуда дворцы?"
20 октября 2021, 00:00
Уличные камеры в Италии не заметили толпы протестующих против COVID-паспортов
20 октября 2021, 00:00
Русские подлодки заставили главу Штаба обороны Великобритании заявить о "критиче...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 октября 2021, 18:55
Полковник Жданов объяснил, почему Украины больше нет: "Получается, прав Путин"
18 октября 2021, 06:00
"Заложник Зеленского": Президент Украины готов ставить условия Москве
15 октября 2021, 15:35
Forbes: Украину бросили на съедение волкам
17 октября 2021, 20:40
Европа хочет забрать безвиз у Украины - сами виноваты
17 октября 2021, 01:25
Власть Молдовы растеряна – страна на грани системного кризиса
18 октября 2021, 00:10
Русским открыто грозят войной? Подношение японцев уже сказало всё
13 октября 2021, 17:30
"Вы в своём уме или нет?": Путин о требованиях Европы по газу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.