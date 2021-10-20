США не выдержали конкуренции с русским газом - в ход пошли грязные методы

На последних слушаниях в конгрессе США заместитель министра финансов Уолли Адейемо пообещал "наказать" крупнейшую государственную компанию России "Газпром" за нарушения санкционного законодательства. Какие именно правила нарушил русский газовый монополист, чиновник Минфина не уточнил, однако, скорее всего, уже в ближайшее время мы увидим новые, ещё более жёсткие санкции. Правда, вряд ли эта новость стала большой неожиданностью: Соединённые Штаты давно ведут себя в отношениях с Россией как слон в посудной лавке, полагая, что давлением можно добиться от нашей страны хоть каких-то уступок на мировой арене.

Отказ президента Джозефа Байдена от введения санкций против Nord Stream 2 AG (компании-оператора магистрального газопровода "Северный поток - 2"), вызванный нежеланием обострять и так непростые отношения США с Германией, породил бурю негативных эмоций у представителей Республиканской партии, особенно у тех, кого принято называть "ястребами". Дело в том, что эти грозные "птицы" тесно связаны с американскими газодобытчиками и, соответственно, кровно заинтересованы в борьбе с поставками русского природного газа на европейский рынок.

Поэтому "беззубая" позиция главы Белого Дома в деле "СП-2" является главной мишенью для представителей республиканской оппозиции. Редкие слушания в конгрессе США проходят без словесных баталий по поводу нашего газопровода. Судя по всему, агрессивные нападки "слонов" дали свой эффект: на заседании американского законодательного органа 19 октября заместитель министра финансов Соединённых Штатов Уолли Адейемо пообещал привлечь к ответственности за нарушение санкций газового монополиста России компанию "Газпром".

О каких именно нарушениях идёт речь, господин Адейемо не уточнил. Впрочем, это не так важно. Мы уже давно привыкли к тому, что Вашингтон вводит санкции, не особо задумываясь на счёт повода. Классический пример - санкционные ограничения в рамках так называемого "списка Магнитского", полностью состоящего из людей, не имеющих ровным счётом никакого отношения к трагической гибели предпринимателя Сергея Магнитского в 2009 году.

Избрание "Газпрома" в качестве очередной цели неудивительно. Компания находится на подъёме, особенно принимая во внимание бешеный рост цен на природный газ, которого не было никогда в истории. Взоры всей Европы прикованы к крупнейшей государственной компании нашей страны. Она имеет реальную возможность спасти Европейский континент от энергетического коллапса, пока США, пользуясь мировой конъюнктурой, цинично наращивают поставки своего сжиженного природного газа в Китай, оставляя ни с чем собственных союзников по Североатлантическому альянсу.

Вряд ли, говоря об американской внешней политике, есть смысл апеллировать к таким понятиям, как международное право, нормы и правила Всемирной торговой организации. Один из видных деятелей Французской революции в 1795 году заявил: "Мы прожили за шесть лет шесть веков". Нечто подобное можно сказать о периоде в отношениях между Западом и Россией, который начался в 2014 году. Иллюзии о потенциальной вероятности найти какое-то взаимопонимание со Штатами в высшем руководстве нашей страны испарились полностью.