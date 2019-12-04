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США не выдали визы делегации Федерального казначейства для участия в конференции по аудиту
04 декабря 2019, 04:39 • 22 • Политика
США не выдали визы делегации Федерального казначейства для участия в конференции по аудиту - посольство РФ в Вашингтоне.
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