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США не выдали визы 18 российским дипломатам для участия в сессии ГА ООН

15 октября 2019, 09:09  •  83 • Политика

ООН, 15 октября. /ТАСС/. США в общей сложности не выдали визы 18 делегатам из РФ с момента начала 74-й сессии Генассамблеи ООН. От этом заявил в понедельник зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин, выступая на заседании Комитета по правовым вопросам.

"Российская делегация не получила 18 виз", - указал он.

"В том, что касается работы Шестого комитета, не была выдана виза переводчику, который должен был бы переводить на английский язык выступления представителей Российской Федерации", - уточнил Кузьмин.

Ранее сообщалось что визы не были выданы 13 членам делегации РФ на неделе высокого уровня ГА ООН. Затем визовые проблемы возникли у большой части делегации РФ для участия в Первом комитете ГА ООН (по вопросам разоружения). Во вторник эта ситуация станет предметом обсуждения на специальном комитете с участием генсека ООН.

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