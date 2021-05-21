США не вносят неонацистов Украины в список экстремистов: Захарова недоумевает

В МИД России выразили недоумение, почему США не вносят в список экстремистских организаций отделения украинских неонацистов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила недоумение в связи с решением властей США не включать в список экстремистских организаций "Правый сектор"* и националистический батальон "Азов".

По словам представителя МИД России, "трудно найти объяснения", почему власти США внесли в национальный террористический список "Русское имперское движение" - и "при этом отказались делать это в отношении, например, одиозного "Правого сектора"* или "Азова", передаёт ТАСС.

Дипломат подчеркнула, что данные организации причастны ко многим резонансным преступлениям на Украине, в частности к убийствам в Киеве журналистов Олеся Бузины и Павла Шеремета.

Захарова подчеркнула, что украинские неонацистские организации имеют тесные связи с националистами и ультраправыми в США, Канаде и Европе.

* "Правый сектор" - экстремистская организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.