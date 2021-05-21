Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия готовит новый удар по транзитным амбициям Прибалтики
Всю разницу между русскими и американцами показало одно фото
"Может, бахнем?": "Секретная" запись беседы Лаврова, Шойгу и...
"Истерическое поведение": Инцидент с микрофоном при Лаврове выявил бед...
Главная / Политика

США не вносят неонацистов Украины в список экстремистов: Захарова недоумевает

21 мая 2021, 13:25  •  55 • Политика
В МИД России выразили недоумение, почему США не вносят в список экстремистских организаций отделения украинских неонацистов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила недоумение в связи с решением властей США не включать в список экстремистских организаций "Правый сектор"* и националистический батальон "Азов".
По словам представителя МИД России, "трудно найти объяснения", почему власти США внесли в национальный террористический список "Русское имперское движение" - и "при этом отказались делать это в отношении, например, одиозного "Правого сектора"* или "Азова", передаёт ТАСС.
Дипломат подчеркнула, что данные организации причастны ко многим резонансным преступлениям на Украине, в частности к убийствам в Киеве журналистов Олеся Бузины и Павла Шеремета.
Захарова подчеркнула, что украинские неонацистские организации имеют тесные связи с националистами и ультраправыми в США, Канаде и Европе.
* "Правый сектор" - экстремистская организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



55
Источник
Похожие новости
21 мая 2021, 07:55
Зеленский довёл Марию Захарову до слёз: "Держитесь там. Сейчас начнётся"
21 мая 2021, 02:25
"Риск - очень сильная эмоция": Сергей Шойгу говорит с позиции силы
21 мая 2021, 00:35
Подлый приём: Как заставляют замолчать на украинском телевидении
21 мая 2021, 06:05
Киев сообщил, когда "станет понятно" с Донбассом. Причины завязаны на Путине
21 мая 2021, 09:45
Болгары вынесли предупреждение Байдену: "Следующий шаг - вернуть Аляску"
21 мая 2021, 00:35
"Уже при Обаме вставал вопрос": Когда США начнут делить Арктику – эксперт
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 мая 2021, 20:50
"Здесь не хватает только...": Французы предложили русским наказать ещё две страны
19 мая 2021, 11:55
Business Insider показал, во что Москва "превратила" Крым: На первый взгляд неприступен, но...
16 мая 2021, 12:25
Байден пойдёт с "козырей": Встреча с Путиным может окончиться неожиданно - политолог
17 мая 2021, 10:25
Россия больше ничего не ждёт от Украины: Путин установил новые границы
18 мая 2021, 11:10
Русская девушка лишила журналистов США дара речи двумя фразами: "Не кажется ли вам, джентльмены"
16 мая 2021, 19:45
В Кремле ответили на просьбу о гражданстве экс-советницы Рейгана
16 мая 2021, 17:00
Россияне желают Хаматовой скорее уехать в Латвию и не возвращаться (Руслан Осташко)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.