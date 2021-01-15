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США не вернут нам Крым и Донбасс – в Киеве призвали к «финскому сценарию»

15 января 2021, 00:30  •  114 • Украина

Киеву ничего не остаётся, как научиться жить рядом с таким соседом как Россия, поскольку, даже если ждать её развала, то государство Украина исчезнет с карты мира гораздо раньше.

Об этом в эфире YouTube-канала «Yuriy Romanenko» заявил основатель и руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова Геннадий Друзенко.

«Нужно, наконец, прекратить этот детский инфантилизм, что Россия не сегодня-завтра умрет, потому что она по всем показателям «умирает» намного медленнее, чем Украина. И учиться жить с таким соседом-врагом, то есть, понять, что Россия никуда в ближайшем будущем не денется, ни одни американцы её не заставят, вот так пальчиком не помашут, и они не отдадут Крым и не выйдут с Донбасса.

Значит, нужно быть более мудрым, более гибким, но это не значит менее патриотичным, потому что можно быть патриотичным. Потому что можно быть патриотичным, как, условно говоря, Армия Крайова и проиграть Польшу коммунистам, а можно быть более дальновидным, как финские лидеры послевоенные. Кто больше сберег свободы для своих граждан, поляки, которые воевали, или финны? Финны, да, потому что они были большими реалистами», – заявил спикер.

«Конечно, нужно как-то строить, а уже восстанавливать отношения с Израилем, потому что после этих идиотских маршей рядом с Израильским посольством, когда наши ура-патриоты предлагают израильтянам покаяться за голодомор на Украине. Испортить все очень легко, а влияние еврейского лобби в мире недооценивать, ну, это, опять же, не понимать, как устроен мир», – добавил Друзенко.

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