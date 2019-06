«США не в состоянии выстраивать отношения один на один»: как усиливаются разногласия между Вашингтоном и Пекином

В США считают, что Китаю следует изменить свою политику, которая «подрывает суверенитет других стран». Об этом заявил и. о. главы Пентагона Патрик Шанахан. Выступая в Сингапуре, чиновник призвал государства Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) увеличить военные бюджеты и нарастить сотрудничество с Соединёнными Штатами в области обороны. В свою очередь, в Пекине указали на готовность армии защищать государственные интересы КНР и подчеркнули, что Вашингтон «не должен недооценивать решимость китайской стороны». Эксперты отмечают, что Соединённые Штаты стремятся нарастить давление на КНР, добиваясь в том числе подписания договора об ограничении вооружений.

The Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Wayne E. Meyer transits the South China Sea Reuters © U.S. Navy