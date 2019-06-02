«США не в состоянии выстраивать отношения один на один»: как усиливаются разногласия между Вашингтоном и Пекином

В США считают, что Китаю следует изменить свою политику, которая «подрывает суверенитет других стран». Об этом заявил и. о. главы Пентагона Патрик Шанахан. Выступая в Сингапуре, чиновник призвал государства Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) увеличить военные бюджеты и нарастить сотрудничество с Соединёнными Штатами в области обороны. В свою очередь, в Пекине указали на готовность армии защищать государственные интересы КНР и подчеркнули, что Вашингтон «не должен недооценивать решимость китайской стороны». Эксперты отмечают, что Соединённые Штаты стремятся нарастить давление на КНР, добиваясь в том числе подписания договора об ограничении вооружений.

США призывают Китай изменить свою политику, наносящую ущерб суверенитету других стран. Об этом заявил исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан в ходе саммита в Сингапуре.

«Поведение, которое подрывает суверенитет других стран и сеет недоверие к намерениям Китая, должно прекратиться, — сказал Шанахан. — Пока этого не произойдёт, мы будем выступать против близорукого, узкого и ограниченного видения будущего, за свободный и открытый порядок, который принёс выгоду нам всем, в том числе Китаю».

Кроме того, он заявил, что КНР осуществляет «чрезмерную» милитаризацию Южно-Китайского моря, упомянув в этой связи установку ракет «земля — воздух».

Однако, говоря о главных угрозах в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Шанахан не упомянул конкретные страны, ограничившись определением «субъекты».

«Возможно, самая большая долгосрочная угроза жизненно важным интересам государств в этом регионе исходит от субъектов, которые стремятся подорвать, а не поддержать основанный на правилах международный порядок», — добавил и. о. главы Пентагона.

Обращаясь к странам АТР, он призвал их наращивать военные расходы и развивать сотрудничество в оборонной сфере с США.

«Сотрудничество между США и странами региона в сфере обороны и безопасности имеет хорошие перспективы, мы также рекомендуем государствам региона повышать военные бюджеты», — подчеркнул Шанахан.

США весьма озабочены тем, что Китай наращивает свою военную мощь и ставит под вопрос абсолютное американское военное превосходство в Азиатско-Тихоокеанском регионе, считает руководитель Центра военно-политических исследований ИСК РАН Владимир Батюк.

«Это беспокоит официальный Вашингтон, американских военных. Об этом свидетельствуют и заявления и. о. главы Пентагона. Американцы пытаются сколотить антикитайскую коалицию, потому что у Пекина имеются политические и территориальные разногласия с некоторыми соседями», — сказал он RT.

Для американской внешней политики характерно желание быть силами диктата, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. По его мнению, заявления со стороны военного министерства и конфронтация по торгово-экономической линии говорят о политике давления Вашингтона на Пекин

«Соединённые Штаты оказывают давление на Китай. Но это характерно для их внешней политики. Они формируют цель или стандарт, который их устраивает, пытаются ему придать глобальный характер и методом подталкиваний добиваются от других стран того, чтобы они принимали это», — сказал он RT.

«Давление на Китай»

Ранее в Сингапуре прошла встреча между Патриком Шанаханом и главой Минобороны Китая Вэй Фэнхэ. Представитель Пекина обратил внимание на то, что США своими заявлениями о Тайване игнорируют установленный принцип «одна страна — две системы» по отношению к этому островному государству.

«В последнее время американская сторона сделала целый ряд заявлений и шагов относительно Тайваня, которые подрывают принцип «одного Китая». Китайская сторона выражает свой протест в связи с этим», — сказал Вэй.

Он также подчеркнул, что китайская армия готова защищать государственный суверенитет, безопасность и интересы Китая.

«США не должны недооценивать решимость китайской стороны», — заключил Вэй.

Армия КНР

globallookpress.com

© Zhao Ge/XINHUA

Стоит отметить, что обмен заявлениями прозвучал на фоне продолжающейся между США и Китаем торговой войны. Одним из самых ярких проявлений этого конфликта стали санкции США по отношению к крупной китайской компании Huawei.

Компания оказалась лишена доступа к программному обеспечению американских компаний, а также к производимым ими компонентам. Помимо этого, США продолжают увеличивать торговые пошлины на ввоз китайских товаров, на что КНР отвечает зеркальными шагами.

Оленченко допустил, что таким образом США пытаются вынудить Китай подписать договоры об ограничении вооружений, о чём неоднократно выступали в руководстве Соединённых Штатов.

«С Китаем США не в состоянии выстраивать отношения один на один. Поэтому очередное вот такое американское ноу-хау — попытаться включить Китай в многосторонние договорённости. И тогда Пекин будет связан в своих манёврах. Под этими договорённостями они имеют в виду сконструированные по своим лекалам, и в них ведущую роль будут играть сами Штаты», — констатировал аналитик.