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США не удалось бойкотировать Олимпийские игры в Китае из-за уловки Пекина

08 декабря 2021, 17:05  •  226 • Политика
Бойкот Олимпийских игр в Китае должен был стать инструментом для манипуляций. Однако доиграть партию у США не получилось из-за уловки Пекина.
Бойкот Олимпийских игр в Китае должен был стать личной победой президента США Джона Байдена. Во-первых, американские атлеты всё равно бы поехали на соревнования, а он бы лишь сделал политический жест. Во-вторых, меру поддержали бы союзники - своё "да" уже сказали Великобритания, Канада, Австралия, Норвегия и Новая Зеландия, обещав, что политики и дипломаты на олимпийских мероприятиях присутствовать не будут. Но... Оказалось, что гордый протестный марш не удался.
Например, в китайском посольстве в США заявили, что американских чиновников пока никто не приглашал:
Никого не волнует, приедут эти люди или нет. Это никак не повлияет на успешное проведение зимних Олимпийских игр в Пекине, - отметили дипломаты, добавив, что имеет место политическая манипуляция.
В то же время официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь добавил, что США пытаются политизировать спорт, и это лишь ухудшит отношения на международном уровне.
Кстати, ранее индийский дипломат Мелкулангара Бхадракумар назвал уловку Пекина в вопросе бойкотирования Олимпийских игр "щелчком по носу" для Джо Байдена. Колонкой дипломата мы делились ранее.

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