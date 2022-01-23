США не торопятся вводить санкции против России. Блинкен объяснил почему

Америка не спешит вводить санкции против России. Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил, с чем это связано.

Санкции нужны, чтобы сдерживать "агрессию" России, сказал американский госсекретарь.

Если их задействовать сейчас, то мы потеряем сдерживающий эффект,

- уточнил Энтони Блинкен.

Он также добавил, что Москва и Вашингтон способны разрешить накопившиеся противоречия, несмотря на множество разногласий.

Ранее сообщалось, что Британия рассматривает "ядерный" вариант поддержки отключения России от международной платёжной системы SWIFT. Такие санкции готовятся ввести в случае начала военных действий на Украине.