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США не торопятся вводить санкции против России. Блинкен объяснил почему
23 января 2022, 19:25 • 95 • Политика
Америка не спешит вводить санкции против России. Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил, с чем это связано.
Санкции нужны, чтобы сдерживать "агрессию" России, сказал американский госсекретарь.
- уточнил Энтони Блинкен.
Он также добавил, что Москва и Вашингтон способны разрешить накопившиеся противоречия, несмотря на множество разногласий.
Ранее сообщалось, что Британия рассматривает "ядерный" вариант поддержки отключения России от международной платёжной системы SWIFT. Такие санкции готовятся ввести в случае начала военных действий на Украине.
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