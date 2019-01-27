«США не стоят за госпереворотом, они его возглавляют»: как прошло заседание Совбеза ООН по Венесуэле

Совету Безопасности ООН не удалось согласовать совместное заявление по ситуации в Венесуэле из-за неконструктивной позиции США, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. По его словам, Москва внесла в предложенный американской стороной документ правки, которые поддержали бы большинство членов Совбеза. Однако подтверждение суверенитета Венесуэлы и неприемлемости вмешательства в её внутренние дела — это не то, чего добиваются США. Небензя подчеркнул, что сейчас на глазах у всего мира Вашингтон пытается совершить государственный переворот в другой стране, а также прозрачно намекает на возможность применения силы. Эксперты отмечают, что США, вынося венесуэльский вопрос на повестку Совбеза, пытаются легитимизировать своё вмешательство в дела Боливарианской Республики.

Странам — членам Совета Безопасности ООН не удалось согласовать совместное заявление по ситуации в Венесуэле из-за неконструктивной позиции Соединённых Штатов. Такое заявление сделал постпред России при ООН Василий Небензя в ответ на то, что госсекретарь США Майк Помпео обвинил Москву в блокировке принятия этого заявления.

«Хотел бы поправить госсекретаря Помпео: мы заблокировали заявление председателя, предложенное США. Мы внесли в него конструктивные правки, которые, мы убеждены, безоговорочно поддержали бы большинство членов Совета, некоторые это уже сделали», — отметил Небензя.

При этом, по его словам, в российской делегации «не уверены» в том, что исправленное, основанное на взвешенных оценках и подтверждающее суверенитет Венесуэлы заявление — «это то, чего добивается делегация США».

Отметим, что перед началом заседания Совбеза российский постпред предложил отказаться от предложенной США повестки «Ситуация в Венесуэле», заменив её рассмотрением повестки «Вмешательство во внутренние дела Венесуэлы». В своём вступительном слове Небензя подчеркнул, что внутренняя ситуация в Венесуэле не несёт каких-либо внешних угроз миру и безопасности в регионе. Наоборот, по словам постпреда, именно Венесуэле угрожают действия Соединённых Штатов и их союзников, которые открыто поддерживают оппозиционные силы.

«Если что и представляет угрозу миру, так это беззастенчивые и агрессивные действия США и их союзников, направленные на свержение законно избранного президента Венесуэлы. По сути, у нас на глазах бесцеремонно, с нарушением всех норм международного права Вашингтон предпринимает попытку совершения государственного переворота в этой стране», — заявил Небензя.

Однако большинство членов Совбеза в итоге проголосовали за предложенную Вашингтоном повестку заседания. Из 15 представителей стран — членов Совета Безопасности девять выступили за её одобрение, четыре — против (Россия, Китай, ЮАР и Экваториальная Гвинея) и ещё два постпреда воздержались при голосовании.

В ходе своего выступления в Совбезе российский дипломат также потребовал от главы Госдепа США ясного ответа на вопрос, готовы ли в Вашингтоне в нарушение Устава Организации Объединённых Наций применить военную силу против суверенного государства.

«Звучат прозрачные намёки на применение силы в виде рассуждений о «всех опциях на столе»... Пользуясь присутствием господина Помпео, хотим прямо у него спросить: означает ли это, что США готовы применить военную силу против суверенного государства под надуманным предлогом? Именно здесь, в этом зале должен прозвучать откровенный ответ, собирается ли Вашингтон в очередной раз нарушить Устав ООН», — подчеркнул Небензя.

Аналогичные вопросы были заданы Помпео и после того, как он покинул зал заседаний Совбеза. Однако госсекретарь США ушёл от ответа на эти вопросы: «Они касаются того, что США сделают дальше. Я не буду строить предположений или выдвигать гипотезы. Знаю только, что мы решительно настроены на то, чтобы поддержать венесуэльский народ».

При этом в ходе своего выступления в Совбезе Помпео призвал все государства мира «выбрать сторону», которую они займут в ситуации вокруг политического кризиса в Венесуэле.

«Пришло время другим странам выбрать сторону. Больше никаких отсрочек, больше никаких игр. Либо вы вместе с силами свободы, либо вы в союзе с Мадуро и его хаосом, — заявил Помпео. — Россия решила поддержать Мадуро, и я надеюсь, что они изменят позицию. Мы будем вести диалог с каждой страной, включая Россию и Китай».

В свою очередь, постпред Китая при ООН Ма Чжаосюй подчеркнул, что в Пекине выступают против какого-либо внешнего вмешательства в дела Венесуэлы, добавив, что ситуация в Боливарианской Республике не несёт угрозы международному миру и безопасности.

«Поддержание стабильности в Венесуэле и её развития служит интересам всех сторон», — отметил дипломат, добавив, что внутренние проблемы должны и могут быть решены лишь народом этой страны.

При этом выступивший на экстренном заседании Совбеза министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса подчеркнул, что руководство республики готово к диалогу с международным сообществом, включая администрацию президента США Дональда Трампа. Однако Арреаса отметил, что Совбез должен обсудить не столько ситуацию в Венесуэле, сколько «грубые механизмы вмешательства США в её внутренние дела».

«Необходимо изучить этот вопрос и наказать тех, кто стоит за этим госпереворотом. И доказательств хватает... В этот раз США не стоят за госпереворотом, они его возглавляют», — подчеркнул Арреаса.

Вместе с тем глава внешнеполитического ведомства Венесуэлы напомнил, что власти страны неоднократно пытались наладить контакт с Соединёнными Штатами ещё с момента избрания главой государства Уго Чавеса в 1999 году. Однако все подобные усилия блокировались американской стороной.

Министр добавил, что идущие на поводу у Вашингтона европейские страны не имеют права ставить Каракасу какие-либо ультиматумы, в том числе относительно сроков проведения президентских выборов в стране.

«С чего вы взяли, что можете выдвигать суверенному народу ультиматумы и ставить сроки?» — отметил Арреаса.

По словам директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрия Рогулёва, вынося такую повестку на заседание Совбеза ООН, Вашингтон преследовал вполне определённые цели. Речь в данном случае идёт о попытке легитимизировать своё вмешательство во внутреннюю политику Венесуэлы.

«Если США продолжат в одностороннем порядке, по собственной инициативе вершить какие-то дела в Венесуэле, то это будет названо вмешательством. Если они получат одобрение Совбеза, то это будут действия, направленные на реализацию постановления коллективного органа ООН. Это попытка легитимизировать своё вмешательство», — рассказал RT эксперт.

В свою очередь, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев также констатировал, что Соединённые Штаты намерены изолировать режим Николаса Мадуро. И для этого они пытаются склонить своих союзников к голосованию за признание действующего главы Венесуэлы нелегитимным президентом, что может развязать им руки для дальнейших действий.

«Теоретически признание нелегитимным Мадуро и его режима открывает многие возможности США. Пока и без этих резолюций они могут прибегнуть к экономическим санкциям. Но главное для американцев — развязать руки по мере того, как будет развиваться венесуэльский кризис», — отметил Васильев.

Вместе с тем эксперт добавил, что важную роль в сложившейся ситуации сыграет право вето, которое может быть наложено на ту или иную резолюцию в Совете Безопасности ООН.

«И вот вступает хор»

Добавим, что заседание Совбеза ООН прошло буквально через несколько часов после того, как власти Германии, Франции, Испании и Великобритании выдвинули ультиматум действующему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Его призвали в кратчайшие сроки объявить о проведении внеочередных президентских выборов. В противном случае в Берлине, Париже, Мадриде и Лондоне намерены признать временным главой государства оппозиционера Хуана Гуаидо.

«Народ Венесуэлы должен свободно и в условиях безопасности решать своё будущее. Если в течение восьми дней не будет объявлено о проведении выборов, мы будем готовы признать Хуана Гуаидо временным президентом, который инициирует такой политический процесс», — сообщила представитель кабинета министров ФРГ Мартина Фитц.

Das Volk Venezuelas muss frei u. in Sicherheit über seine Zukunft entscheiden können. Werden nicht binnen 8 Tagen Wahlen angekündigt, sind wir bereit, Juan Guaidó als Interimspräsidenten anzuerkennen, der einen solchen polit. Prozess einleitet; arbeiten eng mit europ. Partnern. — Martina Fietz (@m_fietz) 26 января 2019 г.

Аналогичное заявление в своём Twitter-аккаунте сделал французский лидер Эммануэль Макрон, отметивший, что французские власти работают по этому вопросу со своими европейскими партнёрами.

Le peuple vénézuélien doit pouvoir décider librement de son avenir. Sans élections annoncées d’ici 8 jours, nous serons prêts à reconnaître @jguaido comme « Président en charge » du Venezuela pour enclencher un processus politique. Nous y travaillons entre partenaires européens. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 26 января 2019 г.

«Венесуэльский народ должен иметь возможность свободно определять своё будущее. Если выборы не будут объявлены в течение восьми дней, мы будем готовы признать Гуаидо «временным президентом», чтобы начать политический процесс», — написал Макрон.

Председатель правительства Испании Педро Санчес в ходе телеобращения также дал венесуэльским властям восемь дней на то, чтобы «объявить о проведении честных, свободных и прозрачных выборов». Глава кабинета министров отметил, что Венесуэла «давно переживает политический, демократический, экономический и гуманитарный кризис».

«Испания всегда будет вместе с Венесуэлой, со свободным американским сообществом. Мы не стремимся к тому, чтобы устанавливать или смещать правительства. Мы хотим демократии и свободных выборов в Венесуэле», — добавил Санчес.

Позднее к этим заявлениям присоединились и британские власти. Так, глава МИД Соединённого Королевства Джереми Хант обвинил власти Венесуэлы в том, что выборы президента в мае 2018 года якобы прошли с серьёзными нарушениями, а значит, Маудро «не является легитимным лидером» страны. Хант также заявил о намерении Лондона признать Хуана Гуаидо временным президентом, который будет «продвигать политический процесс в сторону демократии».

2/2 @jguaido is the right person to take Venezuela forward. If there are not fresh & fair elections announced within 8 days UK will recognise him as interim President to take forward the political process towards democracy. Time for a new start for the suffering ppl of Venezuela — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 26 января 2019 г.

Позднее, уже в ходе заседания Совбеза ООН ещё ряд стран ЕС, а также глава европейской дипломатии Федерика Могерини присоединились к требованиям, выдвинутым властям Венесуэлы.

В российском МИД выразили обеспокоенность той синхронностью, с которой из европейских столиц прозвучали ультимативные требования к законным властям Венесуэлы.

«Обратили на себя внимание синхронность и срежиссированность этих «вбросов» — за несколько часов до созванного США обсуждения положения в Венесуэле в Совете Безопасности ООН», — отмечается в комментарии министерства.

«За всем этим отчётливо просматривается «дирижёрская палочка» Вашингтона», — подчеркнули в МИД.

Там констатировали, что происходящее лишь нагнетает внутриполитическую обстановку в Венесуэле, а искусственный разогрев ситуации извне стимулирует наиболее радикальные настроения внутри Боливарианской Республики.

В министерстве призвали положить конец циничному и неприкрытому вмешательству во внутренние дела суверенного государства. Кроме того, в Москве подтвердили готовность способствовать процессу политического урегулирования ситуации в Венесуэле.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова также прокомментировала прозвучавшие из европейских столиц заявления: «И вот вступает хор... Заявления делаются не только идентичные, но даже в одно и то же время», — написала Захарова в Facebook.

«Циничная демонстрация двойных стандартов»

По словам ведущего научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, прозвучавшие из европейских столиц заявления были синхронизированы с Соединёнными Штатами, которые являются главным архитектором попытки сменить режим в Венесуэле.

«Буквально вчера был назначен спецпредставитель США по Венесуэле — Эллиот Абрамс, фигура очень заметная. Он, можно сказать, готовил почву для вторжения США в Ирак», — напомнил эксперт.

При этом собеседник RT отметил, что формирование некой единой линии Запада по тем или иным вопросам наблюдается тогда, когда у европейских стран нет прямых интересов в определённом регионе, а значит, появляется возможность политически поддержать власти США.

«Понятно, что Франция действует с оглядкой на Америку. Одно дело — «жёлтые жилеты», это их внутренние дела, а другое дело — надо поддержать США. Так же, как Германия и Испания. Здесь в таких вопросах появляется некая единая линия Запада. По другим вопросам у Запада обычно есть расхождения между собой», — добавил Блохин.

В свою очередь, член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в разговоре с RT заявил, что подобные одновременные действия наглядно демонстрируют несамостоятельность ряда стран в глобальной внешней политике и двойные стандарты дипломатии.

«Гуаидо не является результатом народных выборов или какого-то законодательного процесса, это просто самозванец, которого тут же признали человеком, отвечающим за целую страну в Южной Америке», — подчеркнул эксперт.

«Господину Макрону хотелось бы напомнить, что весьма странно поддерживать протестующих в других странах и при этом выступать против протестующих в своей собственной стране. Это откровенная, циничная и наглая демонстрация двойных стандартов. В данной ситуации беспардонность подобного рода заявлений зашкаливает», — подытожил Безпалько.