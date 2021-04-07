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США не способны освоить Арктику, но... "Трамп там быстро заказал что-то"

07 апреля 2021, 13:15  •  197 • Политика
США обеспокоены наращиванием военной мощи России в Арктике и готовы пойти на конфликт с РФ из-за этой территории. При этом у Штатов, как пояснил политолог Андрей Кошкин, даже нет своих ледоколов. Правда, "Трамп там быстро заказал что-то..."
Американская телекомпания CNN заявила о том, что Россия наращивает беспрецедентную военную мощь в Арктике, а также испытывает в регионе новейшее вооружение.
Арктика действительно сегодня является одним из важнейших регионов планеты, отметил в беседе с Царьградом эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин. Он отметил, что в Арктике сосредоточено около 30% углеводородных запасов мира.
Эксперт уточнил, что у многих государств есть свои приарктические зоны, но спрогнозировать такую быстроразвивающуюся динамику освоения энергоресурсов и соответствующих залежей смогла только Россия.
Что касается Арктики - это внутренняя повестка дня. Это наша зона влияния. Мы здесь её активно осваиваем,
- отметил эксперт.
"Исходя из той агрессивной позиции коллективного Запада, который везде её диктует и хотел бы в Арктике тоже её продолжить, мы просто-напросто обеспечиваем соответствующие инфраструктуры безопасности", - пояснил Кошкин. Тем не менее Вашингтон мечтает начать освоение Арктики, даже если ради этого придётся развязать конфликт с Россией.
Политолог указал на то, что Соединённые Штаты Америки практически не имеют своего ледокольного флота: "Трамп там быстро заказал что-то. Сейчас хотят быстренько подключить все ресурсы своих союзников, для того чтобы создать хотя бы что-то подходящее, для того чтобы противопоставить достойному ледокольному флоту Российской Федерации".
Но Россия, несмотря ни на что, продолжит "быстро, серьёзно и современно" осваивать Арктику, уверен наш собеседник.

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