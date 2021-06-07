США не смогут в одиночку работать на МКС - Рогозин

Дмитрий Рогозин рассказал о совместной работе с NASA и добавил, что в одиночку США не смогут поддерживать МКС.

Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин в эфире "Радио КП" подчеркнул, что Россия не планирует эвакуироваться с МКС. А также добавил, что США в одиночку работать на станции не смогут. Как пояснил спикер, в том числе по предложению Штатов рассматриваются возможности коммерциализации станции.

Проблема в том, что в течение 20 лет станция эксплуатируется "в условиях колоссального напряжения", отметил Рогозин:

"И в этой связи требуется постоянная техническая поддержка состояния каждого отдельного сегмента МКС".

Коллеги из США первыми отметили, что без коммерциализации, очевидно, не обойтись, продолжил Дмитрий Рогозин. Однако любая государственная программа может сворачиваться только постепенно, в противном случае мы рискуем подставить партнёров. А следует сделать всё возможное, чтобы удержать МКС на плаву. В любом случае, сегодня МКС - это общий дом, где у каждого участника есть свои компетенции. И вручить станцию некоему новому участнику раз и навсегда будет непросто.

Рогозин пояснил, что с помощью сотрудничества с NASA станет возможно перевести работу на МКС на коммерческую основу.

"Но это не означает, что мы эвакуируемся с МКС. Так не надо воспринимать. Ещё раз говорю, это вопрос переговоров", - резюмировал спикер.