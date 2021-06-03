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США не смогли "выдавить" русских специалистов по С-400 из Турции
03 июня 2021, 14:55 • 63 • Политика
В Кремле заявили, что русские специалисты по С-400 закончили обучение турецкого персонала и планово возвращаются на Родину. Все попытки США оказать на процесс обучения давление не увенчались успехом.
По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, говорить о высылке русских специалистов по С-400 из Турции некорректно.
"Все наши специалисты, которые там были, в плановом порядке возвращаются на Родину, они закончили все дела по обучению турецкого персонала, по передаче всех дел, и они возвращаются в плановом порядке", - подчеркнул Песков.
По его словам, никакого воздействия американцам на этот процесс оказать не удалось.
"Вы знаете, что американцы на турок изрядно давят, но турецкая сторона достаточно последовательно сохраняет свою позицию", - добавил Песков.
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