США не смогли переварить "горькую пилюлю" из России

Так называемые американские партнёры не смогли переварить "горькую пилюлю" из России и вновь затеяли дискуссию о ДРСМД, несмотря на то что из договора Штаты вышли сами, причём в одностороннем порядке.

Спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт в ультимативной форме потребовал от России убрать ракеты, нарушающие, по мнению американской стороны, ДРСМД. Видимо, забыл, что именно США пошли на разрыв Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Итак, США вновь вернулись к теме ДРСМД. Джеффри Эберхардт предъявил России "ядерный ультиматум":

Россия уже нарушила ДРСМД, разместив ракеты, - высказался спецпредставитель. - Решение заключается в том, чтобы они убрали эти ракеты.

Новизны в сказанном нет. Напомним, оправдывая свой уход от договорённостей, так называемые американские партнёры уже голословно обвиняли нас в нарушении пунктов соглашения. В результате Америка в одностороннем порядке вышла из договора. И даже после этого Москва дала партнёрам возможность сделать шаг назад.

Президент России Владимир Путин предложил свой вариант по урегулированию ситуации, в том числе и с нарастанием напряжённости в Европе. Президент тогда подчеркнул, что Россия готова по доброй воле не развёртывать на европейской части нашей страны ракеты 9М729. Однако при этом и НАТО должно пойти навстречу Москве, сделав ответные шаги. Путин предложил ввести мораторий на развёртывание ракет средней и меньшей дальности в странах Европы. Однако на саммите Североатлантического альянса его участники посчитали инициативу президента России неприемлемой.

"Дух доброй воли"

Желание России дать США возможность реабилитироваться ранее в беседе с Царьградом оценивал военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец. Эксперт отметил, что своими словами Путин даёт понять, что Россия готова к некоторым взаимным шагам.

То есть у американской стороны "болит" русская ракета - "они считают, что она летает чуть дальше, чем 2,5 тысячи километров, и так далее. Это их дела, это их головная боль", - отметил эксперт.

Но мы сейчас устами Путина посылаем им сигнал: ребята, вот на этом участке, на этом узеньком участке мы готовы сговориться, - сказал он, отметив, что таким образом "Путин перекатывает мяч этот дискуссионный на другую сторону спорного стола".

Баранец отметил, что теперь же "очень интересно, как американцы будут глотать эту пилюлю".

Потому что фактически вот этим заявлением Путин загоняет их в угол. Им некуда деваться: либо соглашаться, либо действовать по-американски, выдумывать какую-нибудь новую причину, чтобы и дальше тянуть резину с СНВ-3, который фактически сами же загнали в тупик, - объяснил он.

Думали американцы без малого год. И теперь, очевидно, снова пытаются завязать дискуссию. Но готова ли Россия сделать шаг навстречу?

Говорить не о чем. Россия ничего не нарушает

Позицию России по "ядерным обвинениям" США ранее излагала официальный представитель МИД России Мария Захарова применительно к требованиям, касающимся нестратегического ядерного оружия (НСЯО).

Россия держит НСЯО в неразвёрнутом виде на своей территории, в то время как Штаты разворачивают нестратегическое ядерное оружие как в Европе под предлогом "совместных ядерных миссий", так и у себя. Это прямо противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия.

При этом замалчиваются тектонические сдвиги в области евробезопасности, вызванные приближением инфраструктуры НАТО к рубежам России, а также собственные планы США по развёртыванию ядерных вооружений, - сказала Мария Захарова.

К сожалению, пока США предпочитают двойные стандарты, а не взаимовыгодное сотрудничество. И дискуссия в подобных условиях как минимум затруднительна.