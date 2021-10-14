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США не смогли переварить "горькую пилюлю" из России
14 октября 2021, 12:45 • 58 • Политика
Так называемые американские партнёры не смогли переварить "горькую пилюлю" из России и вновь затеяли дискуссию о ДРСМД, несмотря на то что из договора Штаты вышли сами, причём в одностороннем порядке.
Спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт в ультимативной форме потребовал от России убрать ракеты, нарушающие, по мнению американской стороны, ДРСМД. Видимо, забыл, что именно США пошли на разрыв Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Итак, США вновь вернулись к теме ДРСМД. Джеффри Эберхардт предъявил России "ядерный ультиматум":
Новизны в сказанном нет. Напомним, оправдывая свой уход от договорённостей, так называемые американские партнёры уже голословно обвиняли нас в нарушении пунктов соглашения. В результате Америка в одностороннем порядке вышла из договора. И даже после этого Москва дала партнёрам возможность сделать шаг назад.
Президент России Владимир Путин предложил свой вариант по урегулированию ситуации, в том числе и с нарастанием напряжённости в Европе. Президент тогда подчеркнул, что Россия готова по доброй воле не развёртывать на европейской части нашей страны ракеты 9М729. Однако при этом и НАТО должно пойти навстречу Москве, сделав ответные шаги. Путин предложил ввести мораторий на развёртывание ракет средней и меньшей дальности в странах Европы. Однако на саммите Североатлантического альянса его участники посчитали инициативу президента России неприемлемой.
"Дух доброй воли"
Желание России дать США возможность реабилитироваться ранее в беседе с Царьградом оценивал военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец. Эксперт отметил, что своими словами Путин даёт понять, что Россия готова к некоторым взаимным шагам.
То есть у американской стороны "болит" русская ракета - "они считают, что она летает чуть дальше, чем 2,5 тысячи километров, и так далее. Это их дела, это их головная боль", - отметил эксперт.
Баранец отметил, что теперь же "очень интересно, как американцы будут глотать эту пилюлю".
Думали американцы без малого год. И теперь, очевидно, снова пытаются завязать дискуссию. Но готова ли Россия сделать шаг навстречу?
Говорить не о чем. Россия ничего не нарушает
Позицию России по "ядерным обвинениям" США ранее излагала официальный представитель МИД России Мария Захарова применительно к требованиям, касающимся нестратегического ядерного оружия (НСЯО).
Россия держит НСЯО в неразвёрнутом виде на своей территории, в то время как Штаты разворачивают нестратегическое ядерное оружие как в Европе под предлогом "совместных ядерных миссий", так и у себя. Это прямо противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия.
К сожалению, пока США предпочитают двойные стандарты, а не взаимовыгодное сотрудничество. И дискуссия в подобных условиях как минимум затруднительна.
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