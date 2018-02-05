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США не рискнули разрывать "ядерный контракт" с Россией

05 февраля 2018, 12:39  •  131 • В мире
Госдеп США рассчитывает на продолжение выполнения договора СНВ с Россией
Стало известно, что Соединённые Штаты намерены и дальше продолжать общение и сотрудничество с Россией по поводу договора СНВ (договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений”. (СНВ-3) от 2010 года.
Журналистам об этом рассказала официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт. По ее словам, США надеются на то, что все соглашения в рамках этого договора, останутся прежними.
“США рассчитывают, что страны будут обмениваться данными о своих стратегических ядерных арсеналах в течение следующего месяца, - отметила Науэрт. - Как мы и делали это дважды в год на протяжении последних семи лет”.

Она подчеркнула, что сейчас это особенно важно, так как снижается уровень взаимного доверия и, соответственно, растет угроза просчёта и неверной интерпретации.

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