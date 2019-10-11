США не раскрыли данные: Немецкое СМИ указало на скрытую часть расследования трагедии с MH17

Совместная комиссия по расследованию, созданная прокуратурой и полицией Нидерландов (JIT), обвинила в катастрофе MH17 троих граждан России и одного гражданина Украины, которые, по их мнению, доставили ракету "Бук" на территорию Донецкой Народной Республики, где она сбила "Боинг", а потом вернули ее обратно на территорию России. Кто доставил ракету туда, откуда она был запущена, и кто произвел выстрел - остается неясным.

Сейчас парламент Нидерландов выступил за возобновление расследования катастрофы MH17, но подойти к вопросу решили с другой стороны. Теперь рассматривать дело взялись не в отношении России, а в отношении Украины. С такой инициативой выступил депутат Крис ван Дам от партии «Христианско-демократический призыв». Он считает, что в первую очередь Киев должен объяснить, почему не закрыл воздушное пространство над территорией боевых действий, где уже были сбиты военные самолеты. Инициативу поддержали все представленные в парламенте партии.

Немецкий журналист Флориан Рётцер определяет эту новость как "попытку противостоять очевидной однобокости расследования и конфликту в рядах самой следственной комиссии, которая до сих пор изучала действия России - и лишь чисто символически действия Украины".

Кстати, журналист упоминает тот факт, что немецкий адвокат погибших пассажиров MH17 Эльмар Гимулла подал от имени родственников жертв иск в Европейский суд по правам человека за убийство по неосторожности, только большой огласки это не получило.

Рётцер также считает, что новый президент Украины ощущает давление и защищается от возможных исков с требованиями дорогостоящей компенсации и нового расследования. То есть новое правительство Украины оправдывает решение бывшего украинского правительства. Журналист упоминает речь председателя комитета по международным отношениям в парламенте Богдана Яременко, который сказал, что не совсем правильно утверждать, что закрытие воздушного пространства могло бы предотвратить катастрофу. А Киев действовал в соответствии с правилами Международной организации гражданской авиации (ИКАО), которые не требовали закрытия воздушного пространства в случае войны. И добавил, что высота воздушного коридора была увеличена.

Журналист приходит к выводу, что возникает ощущение, что направленное против России расследование разваливается. Нет доказательств вины России - кроме тех, что были представлены организацией Bellingcat. Нет также и свидетелей, которые могли бы дать соответствующие показания. Зато почему именно в день, когда был сбит «Боинг», все украинские радары якобы были отключены - непонятно. И почему США не представили никаких данных со своих спутников, в то время как госсекретарь Керри говорил, что Штаты имеют соответствующие доказательства? Эти доказательства никто никогда не видел и вряд ли увидит.