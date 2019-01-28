США не прекращают разведывательные полёты у границ России

Соединённые Штаты наращивают частоту разведывательных полётов возле берегов России в Чёрном и Балтийском морях. Последний всплеск такой активности произошёл 25 января, когда самолёт радиолокационной разведки ВВС США Boeing RC-135V и патрульный противолодочный самолёт ВМС США Boeing P8-A Poseidon провели многочасовое патрулирование вблизи рубежей Крыма. Это стало седьмым случаем появления американских летательных аппаратов около черноморского побережья РФ с начала текущего года.

P8-A Poseidon приближался к Севастополю на расстояние 33 км, а для дозаправки стратегического разведчика RC-135V в черноморскую акваторию прибывал американский самолёт-заправщик Boeing KC-135R Stratotanker. На некоторое время все три борта выключили транспондеры, позволяющие их опознавать. Одновременно возле побережья Румынии барражировал самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления Командования НАТО E-3A Sentry AWACS.

Американские самолёты над Чёрным морем 25 января. Иисточник: PlaneRadar

В тот же день, 25 января, возле границ Псковской, Ленинградской, Калининградской области летали американские RC-135V и P-8A Poseidon, а также шведский самолёт радиоэлектронной разведки Gulfstream GIV SP. Помимо Чёрного моря и Балтики ВВС США и Великобритании регулярно проводят полёты у берегов Сирии, где РФ располагает пунктом базирования флота и авиабазой.

Российские истребители неоднократно перехватывали американские военные самолёты в нейтральном воздушном пространстве, но в непосредственной близости от западных границ РФ. В Пентагоне объявляют перехваты небезопасными, но игнорируют призывы Москвы прекратить провокационную военную активность.

Помимо присутствия в небе в приграничные с Россией морские акватории регулярно заходят военные корабли США и других стран НАТО. Так, с начала года американский десантный корабль-док «Форт Мак Генри» посетил Констанцу, эсминец «Дональд Кук» с ракетами «Томагавк» на борту отметился в Батуми, а гидрографическое судно «Эхо» королевского флота Великобритании швартовалось в Одессе.

«В Крыму и в Причерноморье в целом военная инфраструктура России развивается и это естественно вызывает интерес у США, – отметил в комментарии Фонду стратегической культуры крымский политолог Николай Кузьмин. – Прощупать радиолокационное поле, наблюдать за реакцией ПВО (в ноябре на перехват американского разведчика вылетал российский истребитель) – это стандартная задача для таких полётов. Ещё одна задача – сопровождение регулярных визитов кораблей НАТО в Чёрное море».