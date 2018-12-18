США не позволят закончить войну в Сирии и оттуда никогда не уйдут

Сирия — война Обамы, которую унаследовал Трамп и эскалацию которой ведут «сторонники твердой линии» внутри его режима — те, кто отвечает за его геополитическую повестку дня.

Присутствие вооруженных сил одной страны на территории другой является ужасно незаконным делом, кроме тех случаев, когда иностранные войска приглашены правящими властями данной страны.

Никакого подобного приглашения от Дамаска Вашингтон не получал. Вот почему Башар Асад правильно называет войска США и их союзников «интервентами».

Войска Пентагона пришли в ту страну для того, чтобы там остаться. По данным Ника Тёрса из Tom Dispatch, спецназ США в настоящее время присутствует в 149 странах. Это больше, чем 75% числа государств, входящих в ООН. А активные действия американские силы специального назначения ведут, как минимум, в 133 странах.

Оперативники ЦРУ, вообще повсюду. Они проводят свои операции под прикрытием американских посольств и консульств по всему миру. Их задача, так же, как и задача Пентагона, — продвижение и утверждение интересов Американской Империи за счет суверенитета других национальных государств и ценой мира во всем мире.

Тёрс объясняет, что примерно 70 000 военнослужащих спецназа США представляют собой «секретные вооруженные силы Америки,… которые во все большей степени развертываются поразительно близко ко всем важным странам планеты (и не только вблизи от таких очевидно важных стран, как Россия, Китай, Иран и Северная Корея). Они проводят рейды и боевые операции от Сирии до Афганистана и от Сомали до Нигера». Ник добавляет: «Они ведут подготовку типов, которых называют „союзниками по специальным операциям“ по всему земному шару. Становится все труднее отыскать такое место, где они не объявляются…»

В их число входят Зеленые Береты, Армейские Рейнджеры, Морские Котики и их коллеги по ВВС и Корпусу морской пехоты.

Они — составная часть пентагоновского Командования специальных операций (Special Operations Command — SOCOM). Их задача не имеет ничего общего с «синхронизацией планирования глобальных операций против террористических сетей» (официально закрепленная задача указанного Командования (https://quizlet.com/50212329/organization-flash-cards/) — С.Д.) — как раз наоборот.

Они осуществляют подготовку ИГИЛ*, Аль-Каиды** и ее отростка Аль-Нусры ***. Они содействуют им, соучаствуют в их деяниях и руководят их действиями. США используют эти группировки в качестве имперской пехоты там, где они находятся — в Сирии, Ираке, Ливии, Йемене, Афганистане, на Филиппинах и в других местах.

США и другие западные СМИ ничего не объясняют относительно того, что происходит. Эти СМИ, на самом деле, подавляют жизненно важную информацию, знать которую должны все, — информацию о том как Вашингтон ведет грязную войну в глобальном масштабе, ведет её бесконечно. Политики Республиканской и недемократично Демократической партий питают глубокое отвращение к таким понятиям, как мир и стабильность.

Практически каждый день почти повсюду американские силы специального назначения ведут «нетрадиционную войну». Их задания выполняются, главным образом, «во тьме — так, что ничего из этого неизвестно никому из американцев, кроме нескольких посвященных».

Директор Центра международной политики в области вооружений и безопасности Уильям Хартунг ранее объяснял то же самое в таких словах: «большинство американцев были бы сильно удивлены, если узнали бы, что силы специального назначения США развернуты в трех четвертях государств планеты». И добавил: «Прозрачность полностью или почти полностью отсутствует в вопросе о том, что они делают в этих странах и содействуют ли их действия безопасности или провоцируют еще большую напряженность и конфликты». Ясное дело, практически всегда происходит последнее. И почти никогда — первое.

Командующий силами спецопераций генерал Рэймонд Томас поставил истину с ног на голову, утверждая, что те силы, которыми он командует, содействуют «предотвращению угроз стоящих перед нашим государством, защите американского народа и обеспечению безопасности нашей родины…»

Он не удосужился пояснить, что все враги и внешние угрозы Америки вымышлены. Нет ни одной реальной. С того самого момента, когда в результате Второй мировой войны было нанесено поражение нацистской Германии и империалистической Японии.

Вместо новой эры мира и стабильности, которая должна была последовать за Второй мировой войной, США стали вести бесконечные агрессивные войны. По сей день их ведется множество. За последние почти 75 лет США вели войны против тех стран, которые ни для самих США, ни для кого бы то ни было еще, не представляли и не представляют никакой угрозы.

В этом-то и заключается империализм: его цель — мегаломаниакальная цель по господству над всем миром, по контролю над его ресурсами, по эксплуатации его народов. Его цель — раздел всей планеты на зоны непререкаемого господства. Излюбленная стратегия Америки — нескончаемые войны, в которых человеческие потери не имеют никакого значения.

Миллионы убитых среди гражданского населения и неисчислимые триллионы долларов, выброшенных в черную дыру бездумных трат, мошенничества и злоупотреблений. Ни о чем из этого мейнстримовские СМИ никогда не сообщат.

На протяжении почти восьми лет Сирия находится в эпицентре урагана. Режимы Обамы и Трампа хотят превратить эту страну в еще одно вассальное государство Соединенных Штатов. Вашингтон хочет свергнуть Асада, чтобы заменить его на прозападный марионеточный режим.

США используют ИГИЛ и других джихадистов в качестве своих прокси-сил. Их поддерживает Пентагон своими бомбардировками, массовым истреблением многих десятков тысяч беззащитных гражданских лиц и уничтожением жизненно важной инфраструктуры.

Сейчас Пентагон противозаконно оккупирует север и юг Сирии, превратив их в свою собственную территорию, отказывая этому государству в суверенитете и основополагающем праве на закон. Все это превращается в пыль там и тогда, где и когда объявляются вооруженные силы США.

14 декабря связанная с неоконсерваторами и с ЦРУ газета Washington Post сообщила о «тайной войне Америки в Сирии», где «теперь войска США остаются на неопределенно долгий срок, контролируя третью часть территории страны…»

Утверждения о том, что они «стоят пред лицом множества угроз с разных направлений», переворачивает истину с ног на голову. Само присутствие американских войск угрожает безопасности, благополучию и жизням сирийского гражданского населения, неговоря о региональной стабильности.

WaPo лжет, сообщая о том, что американские войска «служат в качестве бастиона, противодействующего все расширяющемуся влиянию Ирана». Иранские военные советники в Сирии, находящиеся там по приглашению Асада, помогают правительственным вооруженным силам вести борьбу с бедствием, постигшим Сирию — с террористами, которых поддерживают США. Вот почему Вашингтон, НАТО и Израиль выступают против иранского присутствия.

Сейчас неясно, как много американских военнослужащих находится в Сирии. Режим секретности Пентагона не позволяет предавать гласности их численность. Но их, по крайней мере, несколько тысяч.

Асад поклялся освободить всю незаконно оккупированную сирийскую территорию от иностранных вооруженных сил и тех джихадистов, которых те поддерживают.

Поддержка Соединенными Штатами боевиков курдских Отрядов народной самообороны объясняется всего лишь желанием раздела Сирии — в соответствии со стратегией «разделяй, властвуй и контролируй».

Цель Вашингтона состоит в том, чтобы вести в стране войну вечно, подрывая усилия русских по разрешению конфликта.

США осуществляют эту стратегию более шести лет без существенных достижений потому, что такие достижения вступили бы в конфликт с имперскими целями Соединенных Штатов.

Сирия идет к тому, чтобы стать еще одним Афганистаном — к бесконечной войне без малейших перспектив возвращения к миру и стабильности потому, что американские политики из обеих партий против самого этого понятия.

Положение осложняет турецкая оккупация севера Сирии. Стремящийся стать султаном Эрдоган хочет аннексировать сирийскую территорию, граничащую с Турцией, особенно те ее богатые нефтью регионы, которые сейчас контролируют вооруженные силы США. И Пентагон намерен сохранить это.

Дамаск и обычные сирийцы с отвращением относятся к незаконному американскому присутствию в своей стране.

Бесконечная война продолжается потому, что Вашингтон противится решению проблемы. То же верно по отношению практически ко всем театрам конфликтов, в которых участвуют США.

Постоянная война это долгосрочная политика США, которую поддерживает громадное большинство республиканцев и демократов.

Законодательство, принимаемое конгрессом, утверждает финансирование на бесчисленные триллионы долларов, которые питают военную машину Вашингтона за счет жизненно важных потребностей страны.

Нет практически никаких шансов на то, чтобы открыть новую страницу истории и сделать шаг в направлении глобального мира и стабильности. Самому этому понятию противостоит военно-промышленно-разведывательно-медийный комплекс Америки.

Постоянное состояние войны страшно прибыльно для Уолл-Стрит и других корпоративных хищников. Мир и стабильность несут поражение имперским целям Америки — вот почему глобальные войны при нашей жизни не прекратятся.

Автор: Стивен Лендман — Stephen Lendman — американский журналист, научный сотрудник Центра изучения глобализации (Centre forResearch onGlobalization [CRG], г. Монреаль, Канада), проживает в Чикаго. Лауреат премий Project Censored (2008 г.) и Mexican Journalists Club international journalism award (2011 г.).

Перевод Сергея Духанова.

Copyright © Stephen Lendman, 2018

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* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена.

** «Аль-Каида» решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года было признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

*** Группировка «Джебхат ан-Нусра» решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года была признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.