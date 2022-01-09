США не поняли, зачем Казахстан просит помощи у России: "Дайте разъяснения"

США просят Казахстан дать разъяснения, зачем республика обратилась за помощью к государствам - членам ОДКБ. И, в частности, к России.

Госсекретарь США Энтони Блинкен открыто сказал, что в Вашингтоне не понимают, почему Казахстан попросил помощи у ОДКБ в решении кризиса.

У нас есть реальные вопросы о том, почему они оказались вынуждены обратиться в эту организацию (ОДКБ. - Прим. ред.), в которой главенствует Россия. Мы просим разъяснений по этому поводу,

- сказал Блинкен.

По словам госсекретаря США, у властей Казахстана есть всё необходимое для того, чтобы самостоятельно разобраться с протестами.

Ранее в Кремле подтвердили участие президента России Владимира Путина в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 10 января. На повестке - кризис в Казахстане.