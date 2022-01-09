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США не поняли, зачем Казахстан просит помощи у России: "Дайте разъяснения"
09 января 2022, 20:20 • 189 • Политика
США просят Казахстан дать разъяснения, зачем республика обратилась за помощью к государствам - членам ОДКБ. И, в частности, к России.
Госсекретарь США Энтони Блинкен открыто сказал, что в Вашингтоне не понимают, почему Казахстан попросил помощи у ОДКБ в решении кризиса.
- сказал Блинкен.
По словам госсекретаря США, у властей Казахстана есть всё необходимое для того, чтобы самостоятельно разобраться с протестами.
Ранее в Кремле подтвердили участие президента России Владимира Путина в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 10 января. На повестке - кризис в Казахстане.
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