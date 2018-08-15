«США не понравится»: Эксперт о развитии отношений России и Северной Кореи

Директор Центра российской стратегии в Азии Института экономики РАН Георгий Толорая в интервью Царьграду рассказал о преимуществе двусторонних отношений между Россией и КНДР.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности лично встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Встреча может пройти уже в сентябре в рамках Восточного экономического форума. В Кремле уточнили, что подтверждения участия маршала Кима пока еще не получено.

А тем для разговоров между двумя лидерами, как отметил в интервью Царьграду директор Центра российской стратегии в Азии Института экономики РАН Георгий Толорая, немало.

В первую очередь, это мера безопасности. По мнению эксперта, КНДР - «одна из самых горячих точек у нас на границе».

«Когда идет процесс межкорейского диалога, диалога США с КНДР по поводу денуклеаризации, России, как одной из шести стран, причастных к корейскому урегулированию, важно, конечно, поддерживать диалог», - подчеркнул Толорая, уточнив, что вести его необходимо на самом высоком уровне.

Однако у России и Северной Кореи есть и общие экономические интересы, и двусторонние проекты. В их числе и «транскорейская железная дорога», «которая соединена с Транссибом».

«Это план долгосрочный. Мы обсуждаем его и с Южной, и с Северной Кореей», - уточнил эксперт.

Помимо этого, интересы Москвы и Пхеньяна сходятся и на газопроводе, а также на «соединении электросетей трех стран». Но это, как указывает Толорая, вопрос долгосрочной перспективы.

О том, какая реакция будет у США на двустороннее развитие отношений между Северной Кореей и Россией, можно говорить уже сейчас. Партнерство между Москвой и Пхеньяном радости в Вашингтоне не вызовет точно.

«У США реакция на все отрицательная, что идет вразрез с их видением мира, - полагает эксперт. - А видение мира такое, что надо на Северную Корею давить, пока она не поднимет лапки и не разоружится в одностороннем порядке».

Именно поэтому, объясняет Толорая, Америка объявляет санкции и старается усилить давление.

«Конечно, какие-то контакты, выводящие КНДР на более серьезные, более прочные позиции в диалоге, конечно, американцам не понравятся», - резюмирует эксперт.