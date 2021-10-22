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США не отдадут остров: Байден готов воевать с Китаем
22 октября 2021, 16:45 • 142 • Политика
Глава США Джо Байден заявил, что в случае нападения КНР на Тайвань США будут его всеми силами защищать.
Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Америка защитит Тайвань в случае нападения Китая.
Он заявил журналисту: "Мы обязаны это сделать".
Вашингтон будет поддерживать оборону Тайваня всеми способом, отметил Байден.
Тем временем власти КНР прогнозируют возвращение острова. В Китае все действия по отношению к Тайваню просят прекратить.
Американские СМИ сообщали 7 октября, что военные США больше года ведут секретную деятельность на острове с целью его укрепления.
За день до этого министр обороны Тайваня Цю Гочжэн заявил, что Пекин будет иметь все возможности для полномасштабного вторжения на Тайвань к 2025 году.
Китай проводил военные учения по высадке десанта на Тайвань.
Telegram-канал "Расстрельный" отмечает, что сейчас Китай испытывает новейшие ракеты, это приводит Пентагон в замешательство, делая исход непредсказуемым.
В иностранной прессе о возможном столкновении США и Китая называют глобальным конфликтом. Сценарий "Третьей мировой" в таком случае станет самым страшным в истории.
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