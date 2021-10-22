США не отдадут остров: Байден готов воевать с Китаем

Глава США Джо Байден заявил, что в случае нападения КНР на Тайвань США будут его всеми силами защищать.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Америка защитит Тайвань в случае нападения Китая.

Он заявил журналисту: "Мы обязаны это сделать".

Вашингтон будет поддерживать оборону Тайваня всеми способом, отметил Байден.

Тем временем власти КНР прогнозируют возвращение острова. В Китае все действия по отношению к Тайваню просят прекратить.

Американские СМИ сообщали 7 октября, что военные США больше года ведут секретную деятельность на острове с целью его укрепления.

За день до этого министр обороны Тайваня Цю Гочжэн заявил, что Пекин будет иметь все возможности для полномасштабного вторжения на Тайвань к 2025 году.

Китай проводил военные учения по высадке десанта на Тайвань.

Telegram-канал "Расстрельный" отмечает, что сейчас Китай испытывает новейшие ракеты, это приводит Пентагон в замешательство, делая исход непредсказуемым.

В иностранной прессе о возможном столкновении США и Китая называют глобальным конфликтом. Сценарий "Третьей мировой" в таком случае станет самым страшным в истории.