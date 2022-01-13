США не определились с формой ответа на требования России о гарантиях безопасности

Представитель госдепартамента США Нед Прайс не смог ответить на вопрос о предложениях России. Предстоит ещё несколько раундов переговоров.

На официальном брифинге Нед Прайс, представитель госдепартамента США не стал отвечать на вопрос журналистов о форме ответа. Будет ли Белый дом делать устное или письменное заявление по поводу требований Москвы о гарантиях безопасности и нераспространении влияния НАТО на восток пока неизвестно. Но он выразил надежду, что продолжающиеся контакты между странами будут продуктивными, диалог продолжится.

Мы не планируем раскрывать сейчас форму и модальность тех контактов, которые могут последовать,

– заявил Прайс.

13 января в Вене пройдет очередной раунд переговоров в рамках ОБСЕ, Россия является членом данной организации. Специальное заседание будет посвящено планам работы на 2022 год, их представит Збигнев Рау, МИД Польши.

Ранее состоялись двухсторонние переговоры в Женеве, с участием делегаций США и России, они прошли 10 января. В среду, 12 января, прошло заседание Совета Россия – НАТО.

Нед Прайс уточнил, что дополнительные контакты в ближайшие дни запланированы, сейчас ведутся согласования и консультации.