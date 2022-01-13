|
США не определились с формой ответа на требования России о гарантиях безопасности
13 января 2022, 04:15 • 83 • Политика
Представитель госдепартамента США Нед Прайс не смог ответить на вопрос о предложениях России. Предстоит ещё несколько раундов переговоров.
На официальном брифинге Нед Прайс, представитель госдепартамента США не стал отвечать на вопрос журналистов о форме ответа. Будет ли Белый дом делать устное или письменное заявление по поводу требований Москвы о гарантиях безопасности и нераспространении влияния НАТО на восток пока неизвестно. Но он выразил надежду, что продолжающиеся контакты между странами будут продуктивными, диалог продолжится.
– заявил Прайс.
13 января в Вене пройдет очередной раунд переговоров в рамках ОБСЕ, Россия является членом данной организации. Специальное заседание будет посвящено планам работы на 2022 год, их представит Збигнев Рау, МИД Польши.
Ранее состоялись двухсторонние переговоры в Женеве, с участием делегаций США и России, они прошли 10 января. В среду, 12 января, прошло заседание Совета Россия – НАТО.
Нед Прайс уточнил, что дополнительные контакты в ближайшие дни запланированы, сейчас ведутся согласования и консультации.
В свою очередь Россия подчеркнула, что ждет письменный ответ. Об этом после заседания Совета Россия – НАТО на пресс-конференции заявил заместитель министра внутренних дел России Александр Грушко. Он еще раз повторил, что Москва ожидает от стран ЕС предложений по возможной реализации высказанных Кремлем требований.
Подпишитесь на нас
83
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 января 2022, 00:05
|
06 января 2022, 14:45
|
06 января 2022, 11:15
|
10 января 2022, 00:25
|
12 января 2022, 08:25
|
09 января 2022, 11:00
|
08 января 2022, 14:00