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США не определились с формой ответа на требования России о гарантиях безопасности

13 января 2022, 04:15  •  83 • Политика
Представитель госдепартамента США Нед Прайс не смог ответить на вопрос о предложениях России. Предстоит ещё несколько раундов переговоров.
На официальном брифинге Нед Прайс, представитель госдепартамента США не стал отвечать на вопрос журналистов о форме ответа. Будет ли Белый дом делать устное или письменное заявление по поводу требований Москвы о гарантиях безопасности и нераспространении влияния НАТО на восток пока неизвестно. Но он выразил надежду, что продолжающиеся контакты между странами будут продуктивными, диалог продолжится.
Мы не планируем раскрывать сейчас форму и модальность тех контактов, которые могут последовать,
– заявил Прайс.
13 января в Вене пройдет очередной раунд переговоров в рамках ОБСЕ, Россия является членом данной организации. Специальное заседание будет посвящено планам работы на 2022 год, их представит Збигнев Рау, МИД Польши.
Ранее состоялись двухсторонние переговоры в Женеве, с участием делегаций США и России, они прошли 10 января. В среду, 12 января, прошло заседание Совета Россия – НАТО.
Нед Прайс уточнил, что дополнительные контакты в ближайшие дни запланированы, сейчас ведутся согласования и консультации.
В свою очередь Россия подчеркнула, что ждет письменный ответ. Об этом после заседания Совета Россия – НАТО на пресс-конференции заявил заместитель министра внутренних дел России Александр Грушко. Он еще раз повторил, что Москва ожидает от стран ЕС предложений по возможной реализации высказанных Кремлем требований.

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