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США не обошлись без интриги в вопросе встречи с Лавровым
19 мая 2021, 06:25 • 153 • Политика
Госдепартамент США не смог обойтись без интриги в вопросе, касающемся нашей страны. В частности, встречи госсекретаря Энтони Блинкена с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Госдепартамент не стал указывать точной даты встречи двух дипломатов.
"После полудня по местному времени госсекретарь Блинкен проведёт встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Рейкьявике (Исландия)", - говорится в сообщении.
При этом стоит отметить, что точное время переговоров с главами МИД Канады, Финляндии, Норвегии и Швеции Госдеп указал.
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