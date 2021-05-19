Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Изменения в Северо-Крымском канале изумили украинцев: "Монтаж"
«Украина, иди в жопу»: украинка и её дети выбросили паспорта
Россия больше ничего не ждёт от Украины: Путин установил новые границы
Русская девушка лишила журналистов США дара речи двумя фразами: "Не кажется...
Главная / Политика

США не обошлись без интриги в вопросе встречи с Лавровым

19 мая 2021, 06:25  •  153 • Политика
Госдепартамент США не смог обойтись без интриги в вопросе, касающемся нашей страны. В частности, встречи госсекретаря Энтони Блинкена с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Госдепартамент не стал указывать точной даты встречи двух дипломатов.
"После полудня по местному времени госсекретарь Блинкен проведёт встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Рейкьявике (Исландия)", - говорится в сообщении.
При этом стоит отметить, что точное время переговоров с главами МИД Канады, Финляндии, Норвегии и Швеции Госдеп указал.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



153
Источник
Похожие новости
18 мая 2021, 23:05
Угроза "бойкота" России приведёт к одному: Украинцев придётся отключать
19 мая 2021, 00:55
Россия готовит новый удар по транзитным амбициям Прибалтики
18 мая 2021, 23:05
Украина на серебряном блюдце. Байдена предостерегли от смертельной ошибки
19 мая 2021, 00:55
Киев обрёк на голод 120 тысяч пенсионеров-инвалидов
19 мая 2021, 04:35
Эксперт выявил две цели украинского "Движения против агрессии России"
19 мая 2021, 00:55
В Минске забили тревогу: НАТО ищет подходы к границе Белоруссии
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 мая 2021, 22:15
"Хочется хлопнуть дверью": Толстой задал Европе неудобный вопрос
18 мая 2021, 03:50
«Украина, иди в жопу»: украинка и её дети выбросили паспорта
17 мая 2021, 10:25
Россия больше ничего не ждёт от Украины: Путин установил новые границы
13 мая 2021, 21:10
Украинский пограничник рассмеялся на вопрос о войсках в Крыму
12 мая 2021, 09:25
Раскрыт "план Б" Пентагона после отказа Ташкента
13 мая 2021, 00:05
От погромов к линчеванию: Израильтяне толпами нападают на людей - видео
17 мая 2021, 13:10
Россия готовит удар по США: В самое "подбрюшье" - Sohu
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.