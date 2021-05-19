США не обошлись без интриги в вопросе встречи с Лавровым

Госдепартамент США не смог обойтись без интриги в вопросе, касающемся нашей страны. В частности, встречи госсекретаря Энтони Блинкена с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Госдепартамент не стал указывать точной даты встречи двух дипломатов.

"После полудня по местному времени госсекретарь Блинкен проведёт встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Рейкьявике (Исландия)", - говорится в сообщении.

При этом стоит отметить, что точное время переговоров с главами МИД Канады, Финляндии, Норвегии и Швеции Госдеп указал.