США не могут создать свой гиперзвук и пытаются отговорить Россию от выпуска «Авангарда» - эксперт

Военные эксперты в США заявили, что России не нужно ставить на вооружение «Авангард», поскольку и имеющихся ракет достаточно, чтобы «уничтожить Америку». В то же время в США часто говорят о «слабости российской армии». Алексей Леонков считает такое расхождение отголоском противоречий внутри военной элиты. Что касается «Авангарда», нас просто пытаются отговорить, поскольку сами американцы сделать такое вооружение пока не могут, говорит Леонков.

Системы «Авангард» - тот самый русский гиперзвук - России не нужны, поскольку в случае войны с США достаточно будет уже известных моделей российских ракет, чтобы уничтожить противника, пишет National Interest. Обозреватель издания заявил, что в распоряжении России есть порядка 528 баллистических ракет сухопутного и подводного базирования. В то же время для того, чтобы США прекратили существование как государство, достаточно малой толики этого вооружения.

«Понимаете, когда идут такие противоречивые сведения, которые вы говорите. Одни говорят, что у нас мощная армия, другие специалисты заявляют, что, наоборот, речь идет, прежде всего, о противоречии, которое сейчас наблюдается в военном ведомстве Соединенных Штатов Америки Пентагоне, - поясняет военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. - У аналитиков и экспертов Пентагона нет единого мнения по поводу средств вооружения, которые Россия показала 1 марта. С одной стороны, им как специалистам задают вопрос: где вы, ребята, раньше были? То есть если у России появилось такое вооружение, а вы нам говорили, что армия России слаба, однако она разработала такие средства вооружения, которые Америка не может сейчас создать, даже, как говорится, в краткосрочной перспективе. Где были вы? Работы по аналогу «Авангарда» в Америке велись. Называлось это проект Falcon-HTV2. Это тоже был планирующий блок, который запускается с помощью ракеты-носителя и преодолевает большие расстояния, поражая объекты противника в глубине его территории. Но два пуска этого Falcon’а были, скажем так, условно удачными, и программа была свернута или заморожена. Сейчас они ее пытаются реанимировать. И сталкиваются с множеством, как говорится, проблем. И поэтому ничего умнее они не нашли, как сказать: не надо вам этот «Авангард», у вас как бы и других средств хватает».

По мнению Леонкова, разработка российского вооружения - это реакция на действия США. И в Вашингтоне не могут этого не понимать.

«Понятное дело, что подобного рода вооружение («Авангард» - ред.) создавалось как ответ на выход американцев из Договора по ПРО и создание целого комплекса вооружений противоракетной обороны морского и наземного базирования. Не стоит забывать, что вокруг нашей страны развернуты три позиционных района ПРО, два в Европе, это в Румынии и в Польше, и один на Аляске. Кстати, по поводу Аляски американцы говорили, что этот позиционный район ПРО разворачивается против ракет Северной Кореи. То есть ракеты, я не знаю, какой крюк должны делать. Понятное дело, что если бы не сделали адекватный ответ, или, точнее, как это называется, асимметричный ответ, сейчас очень популярен этот термин, конечно, с нами разговаривали бы, наверное, по-другому. Комплекс «Авангард» - он как раз является той системой, которая с успехом преодолевает существующие системы ПРО, и даже следующие их стадии развития. То есть и мало того, что американцы не могут освоить ту технологию, которую мы уже освоили. Называется она управляемый гиперзвук. А полет на скорости 20 чисел Маха - это и есть нечто иное. Там еще множество технологий использовано, к которым, скажем так, американцы только подходили, но у них ничего не получалось. Поэтому если они не могут создать, то пытаются нас отговорить. Я думаю, что «Авангард» будет предметом переговоров по Договору СНВ-3», - резюмировал собеседник Царьграда.