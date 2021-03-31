США не могут смириться с фактами: Экс-глава Госдепа обвинил ВОЗ в дезинформации по COVID-19

Помпео обвинил ВОЗ в дезинформации после публикации доклада о COVID-19, в котором говорится, что Китай не причастен к появлению болезни. "Вот почему я рекомендовал США покинуть ВОЗ", - написал возмущённый экс-глава Госдепа.

В США не смогли смириться с тем, что ВОЗ не нашла доказательств вины Китая в появлении коронавирусной инфекции COVID-19. Экс-глава Госдепа обвинил доклад организации по итогам поездки в Ухань в "дезинформации".

Речь идёт о докладе экспертов ВОЗ, который опубликован во вторник, 30 марта. В нём говорится, что лабораторное происхождение коронавируса маловероятно. Также в документе отмечается, что передача болезни человеку, вероятно, произошла от летучей мыши через другое животное. Кроме того, документ ставит под сомнение версию, что источником распространения COVID-19 стал рынок в Ухане.

Данные выводы противоречат версии США, что источником болезни стала летучая мышь, которая вырвалась из китайской биолаборатории, но была поймана и продана на продуктовом рынке в Ухане. Опираясь на эту версию, Вашингтон требовал от Пекина компенсацию за причинённый болезнью экономический ущерб.

Вот почему я рекомендовал США покинуть ВОЗ,

- написал экс-глава Госдепа Майк Помпео в Twitter.

Соединённые Штаты и ещё 13 стран-сателлитов выразили в совместном заявлении общую обеспокоенность докладом ВОЗ о происхождении нового коронавируса, так как он расходится с мнением Вашингтона. В совместном заявлении выражается сомнение в точности результатов расследования причин появления COVID-19.